Vyprodáno. Dodací doba MacBooků Neo se začíná prodlužovat

To, na co jsme po startu předobjednávek Apple produktů již roky zvyklí, se vyhnulo ani čerstvému přírůstku do rodiny Maců ve formě MacBooku Neo. Jeho dodací doba se totiž po celém světě začíná minimálně na Apple Online Storu prodlužovat, což značí, že se první skladové kusy již rozprodaly a zájemci o stroj, kteří si jej rozhodnou předobjednat nyní, si tak budou muset počkat na další naskladnění.

Situace po celém světě se samozřejmě různí a zatímco v některých zemích se prodloužila dodací doba u všech modelů, například v České republice vám Apple 11. března, na který je naplánovaný celosvětový start prodejů, už není schopen dodat 256GB variantu stříbrného a růžového Nea. Žlutá a modrá verze je nicméně i při předobjednání nyní (v době psaní tohoto článku) stále k dispozici pro dodání 11. března. Vcelku zajímavé je pak to, že u 512GB variant je v Česku dostupnost bezproblémová, zatímco třeba v USA je i vyšší varianta již vyprodaná a třeba 512GB růžový model tam Apple slibuje dodat v horizontu dvou až tří týdnů.

Jak se tedy zdá, o novinku ve světě zájem bude, protože už v předobjednávkách dokázala solidně zabodovat. Velmi důležité však bezesporu budou i první recenze a uživatelské testy, které odhalí, na co vše tento stroj stačí a na co už nikoliv. Běžná kancelářská práce by mu však vzhledem k technickým specifikacím neměla dělat žádné velké problémy a díky plnohodnotnému macOS a tedy i perfektní propojitelnosti s iPhonem a potažmo zbytkem vašeho Apple světa může být novinka opravdu obrovským lákadlem pro masy. Osobně si však raději jakékoliv předpovědi nechám na později, protože historie už nejednou ukázala, že i na první pohled dobře myšlený produkt nezabodoval. Vzpomeňme teda iPhone mini, který si mnoho uživatelů přálo, ale nakonec pohořel. A stejně tak se nepovedlo prosadit základnímu iPhonu Plus a to navzdory tomu, že modely Pro Max coby též velké verze trhaní prodejní rekordy.

