MacBook Neo: počítač, kterým Apple ovládne nejen USA!

Mac
Roman Zavřel , článek ověřil Jiří Filip
0

Apple před pár minutami představil MacBook Neo a je jasné, že představil počítač, který si zamilují jak studenti, tak jejich rodiče. Chápu, že mnoho lidí může nyní spekulovat nad tím, jaký má displej, jakou má rychlost sběrnic a jakou má grafiku. Realita je ovšem taková, že pokud jste 12–18letý Američan, kam tento MacBook primárně cílí, jde vám především o logo Apple a o pěkné barvy. To je přesně to, co tento počítač splňuje naprosto dokonale. Z pohledu rodiče vám zase jde o kvalitní stroj, který bude fungovat, což logo Apple zaručuje, a o cenu, která je neuvěřitelná.

Apple v podstatě vytvořil přesně to, co chtěli rodiče i studenti. Počítač dostatečně levný na to, aby si jej mohl dovolit téměř kdokoli, a zároveň počítač, který se líbí dětem a studentům. Právě kombinace hravých barev a ceny je něco, čím Apple dokáže ovládnout celý trh s netbooky. Když se totiž podíváte na nabídku Chromebooků a alternativních netbooků nebo levných notebooků, uvidíte v podstatě jen nudu. Stejné barvy, stejný design a vlastně nic, co by mohlo zaujmout. Je pravda, že tyto počítače startují na 399 dolarů, ovšem 599 dolarů není až tak zásadní rozdíl, za který získáte logo Apple a líbivé barvy. To je přesně to, co chtějí náctiletí po celém světě, zejména v USA.

Jedná se o počítač, který ráno student hodí do batohu, ve škole s ním může celý den pracovat, pak jej bez obav nechá v batohu, když si jde zastřílet na koš, a ve Starbucks si na něm může vyřídit maily. Celý den mu vydrží baterie a výkon je dostatečný na prakticky cokoli, co běžný student dělá. Nemáte problém si pustit hudbu, video na YouTube, film na Netflixu, poslat e-mail, navštívit weby a sociální sítě a samozřejmě dělat to, co rodiče vidí nejraději – projekty do školy. Samozřejmě si mžůete zavolat přes FaceTime, posílat iMessage a podobné záležitosti, na které jste v Apple ekosystému roky zvyklí.

Když dnes přijdete v USA do Best Buy a podobných obchodů, najdete zde vlastně jen dva druhy přenosných počítačů. První jsou stroje za tisíce dolarů určené pro hraní her. Druhou kategorií jsou počítače do školy, které startují na 499 dolarech a končí na 699 dolarech. Přesně tato kategorie je čím dál tím oblíbenější, zvlášť v zemích, jako je USA, kde studenti pracují prakticky jen na počítačích nebo tabletech. Tato kategorie Applu do dnešního dne chyběla a Apple udeřil hřebíček přímo na hlavičku. MacBook Neo je přesně to, co mu chybělo, přesně to, co trh chtěl, a přesně to, co se bude prodávat.
Za mě osobně tedy klobouk dolů, protože Apple nepředstavil jen další MacBook. Představil vstupenku do obrovského trhu, do kterého se zatím nepodíval.

