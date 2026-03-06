MacBook Neo a externí monitory: Kolik jich zvládne a za jakých podmínek?

Apple tento týden představil nový MacBook Neo, který má ambici stát se nejdostupnějším notebookem v nabídce Applu. Startovní cena naznačuje, že míří hlavně na studenty, školy nebo běžné uživatele, kteří chtějí macOS za co nejnižší cenu. Z technického pohledu je ale zajímavý ještě z jednoho důvodu – jde totiž o první Mac v historii, který používá čip z řady A, tedy stejnou architekturu, jakou Apple používá v iPhonech.
Konkrétně se uvnitř nachází A18 Pro, čip známý z iPhonu 16 Pro. Apple tak poprvé přenesl mobilní procesor do počítače Mac. Výkonově to sice pro běžnou práci bohatě stačí, ale tento krok přináší i určitá omezení. Jedním z nich je například podpora externích monitorů. MacBook Neo zvládne připojit pouze jeden externí displej s maximálním rozlišením 4K při 60 Hz.
Notebook tedy bez problémů funguje s běžnými 4K monitory připojenými přes USB-C. V praxi tak půjde použít například cenově dostupné displeje od značek LG, Dell nebo Samsung, které jsou dnes na trhu poměrně běžné. Zajímavé je i řešení portů. MacBook Neo má dva USB-C konektory, ale pouze jeden z nich podporuje DisplayPort 1.4 pro připojení externího monitoru. Konkrétně jde o port blíže zadní části notebooku. Thunderbolt zde chybí úplně, což je další rozdíl oproti dražším Macům.
Teoreticky by mohlo být možné připojit druhý monitor pomocí adaptérů využívajících technologii DisplayLink, jak je tomu u některých jiných Maců s omezením počtu displejů. Zatím ale není potvrzené, jak dobře bude toto řešení fungovat právě u MacBooku Neo.
Samotný notebook má 13″ Retina displej s rozlišením 2408 × 1506 pixelů a jemností 219 ppi, takže pro běžnou práci nabízí dostatečně ostrý obraz i bez externího monitoru. MacBook Neo je možné předobjednat už nyní a do prodeje se oficiálně dostane 11. března. Pokud Apple s tímto modelem opravdu cílí na novou skupinu uživatelů, může podle mého názoru jít o velmi zajímavý vstup do světa Maců.