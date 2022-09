iPhony 14 dostanou vylepšenou verzi čipu A15 Bionic, toto nabídne

Zatímco u Apple Watch jsme si za poslední roky již tak nějak zvykli na to, že nové generace dostávají nové procesory jen zřídka, u iPhonů doposud platilo, že co rok se v nich objevil nový procesor. To se však má letošním rokem poměrně překvapivě změnit. Nový A16 Bionic si totiž najde cestu jen do iPhonů 14 Pro s tím, že základní iPhony 14 dostanou “jen” loňský A15 Bionic. Ten však nebude stejný jako ten, který byl využit v základních iPhonech 13.

Zdroje portálu Wall Street Journal před pár hodinami potvrdily, že u základních “čtrnáctek” nasadí Apple vyšší verzi čipu A15, kterou v loňském roce použil u iPhonů 13 Pro. Spekulace o novém výrobním procesu a tak podobně z dřívějška se tedy dle všeho nezakládají na pravdě. Co se pak týče vylepšené verze A15 Bionic z iPhonů 13 Pro, která má být použita, ta se od verze pro základní iPhony 13 liší v tom, že má o jedno grafické jádro více – tedy dohromady jich má pět namísto čtyř ze základní verze A15. Novinka by se tedy měla díky tomu graficky polepšit o 20 až 25 % v závislosti na tom, zda se Apple nerozhodne procesor například podtaktovat či něco podobného.

Obecně se dá říci, že základní iPhony 14 a 14 Plus budou na dnešní Keynote zřejmě jedněmi z nejnudnějších iPhonů, jelikož kromě velmi malého upgradu procesoru se u nich počítá už jen s mírným vylepšením fotoaparátu či satelitní konektivitou. Jinak se ale bude jednat o tytéž smartphony, které byly světu odhaleny loni coby iPhony 13. Pokud však u nich Apple nasadí lákavou cenu, i přes malé upgrady jimi bude zcela určitě schopen zabodovat. Ostatně, přesně to jsme viděli v minulosti již nesčetněkrát.