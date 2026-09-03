Egyptský Vodafone omylem vypustil cenu iPhone Ultra. Spadne vám z ní brada

Pokud jste doufali, že úniky informací okolo ceny chystaného iPhone Ultra takříkajíc „střílí mimo“ a telefon bude nakonec mnohem levnější, než se v současnosti tvrdí, nejspíš vás následující řádky nepotěší. Sociální sítě totiž plní v posledních desítkách minut screenshoty z oficiálního webu egyptského Vodafone, na kterém se iPhone Ultra objevil už i s cenovkou. A ta je vskutku brutální – konkrétně 155750 EPG, což je v přepočtu na české koruny necelých 64 000 Kč včetně daně. Pravděpodobně se navíc bavíme o základním modelu.
iPhone Ultra si sice svou premiéru odbude až příští týden ve středu na Keynote, nicméně mnozí operátory už Apple dle všeho pomalu rozšiřuje informace o jeho dostupnosti, aby se na ni s předstihem připravili. Ostatně, tuto strategii uplatňoval i v minulosti, díky čemuž se tak k nám s předstihem dostala nejedna cena chystaného zařízení, což se děje i nyní. Právě z tohoto důvodu je tak dnešní únik poměrně věrohodný – tím spíš, když se o ceně kolem 2000 dolarů hovoří dlouhodobě. Bohužel, cena je zároveň tím jediným, co egyptský web Vodafone „propálil“, takže na jakékoliv bližší technické specifikace je třeba si zatím počkat.
Obecně se ale předpokládá, že iPhone Ultra dorazí s poměrně netradičním poměrem stran, který by měl po rozevření nabídnout poměr stran dost podobný iPadu mini. V zařízení pak má tepat 2nm čip A20 Pro doplněný o 12GB RAM paměti, díky čemuž by se tak mělo jedna z hlediska výkonu o naprosto nekompromisní zařízení. A o to víc mě osobně mrzí, že totéž nelze říci o zadní fotosoustavě, která bude kvůli snaze vytvořit telefon co možná nejtenčí do jisté míry okleštěná. Telefon má totiž nabídnout „jen“ širokoúhlý a ultraširokoúhlý objektiv, takže pokud si potrpíte i na focení na teleobjektiv, zde spokojení nebudete.
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Otazníky rovněž visí nad podporou MagSafe či tím, jak se bude na telefon chovat jeho autentizační systém. Apple se má totiž po letech vrátit k Touch ID, které bude nasazeno v bočním Power tlačítku. Toto zdánlivě spolehlivé řešení by ale mohlo být ve výsledku dalším zádrhelem vzhledem k tomu, že oproti Face ID je logicky méně intuitivní. Tak či tak, už jen samotný typ zařízení bude rozhodně něco, čím Apple dokáže zaujmout široké masy. A pokud se potvrdí, že velkou péči dostal nejen hardware, ale i software, který by měl být jakýmsi hybridem iOS a iPadOS, je rozhodně na co se těšit. My v redakci se upřímně těšíme moc, už jen proto, že půjde o unikátní záležitost, která tu ještě nebyla.
Tak ak je to pravda , cena vychádza cca 2600€ základný model. Zrejme budem musieť počkať o rok keď bude Ultra 2 a Ultra 1 bude vo výpredaji 1500€.