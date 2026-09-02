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Kdy vyjde iPhone Ultra? Datum představení a zahájení prodeje

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
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Na první otázku už odpověď prakticky známe. Na tu druhou překvapivě stále ne. První skládací iPhone, kterému se zatím nejčastěji říká iPhone Ultra, má Apple představit ve středu 9. září společně s iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max. Kdy si jej ale skutečně koupíme, je pouhých několik dní před keynote stále mnohem větší záhadou, než jsme u nových iPhonů zvyklí.

Apple už oficiálně potvrdil, že letošní zářijová keynote proběhne 9. září. Začne tradičně v 10:00 kalifornského času, tedy v 19:00 našeho času. Samotná společnost pochopitelně předem neprozradila, co představí, podle prakticky všech důvěryhodných informací ale bude právě první skládací iPhone jednou z hlavních hvězd večera. Za normálních okolností by tím byla otázka „kdy vyjde iPhone Ultra“ skoro vyřešená. Apple představí nový iPhone, o několik dní později spustí předobjednávky a následující pátek zahájí prodej. Jenže Ultra není normální iPhone. Apple totiž vůbec poprvé vyrábí skládací telefon. Musí ve velkém produkovat flexibilní displeje, zcela nový pant a celé zařízení, jehož konstrukce nemá v dosavadní nabídce firmy obdoby. A právě výroba má být důvodem, proč se letos objevuje tolik protichůdných informací o termínu prodeje.

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iPhone Ultra red Evan Blass 4 iPhone Ultra red Evan Blass 4
iPhone Ultra red Evan Blass 3 iPhone Ultra red Evan Blass 3
iPhone Ultra red Evan Blass 2 iPhone Ultra red Evan Blass 2
iPhone Ultra red Evan Blass 1 iPhone Ultra red Evan Blass 1
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Představení 9. září, prodej může být složitější

Nejoptimističtější scénář je jednoduchý. Představení iPhone Ultra bude 9. září, předobjednávky spustí společně nebo téměř společně s iPhony 18 Pro a samotný prodej odstartuje přibližně o týden později. U letošní generace se jako pravděpodobný termín zahájení prodeje iPhonů 18 Pro skloňuje pátek 18. září. U předobjednávek je letos mimochodem zvláštní situace. Tradiční páteční termín by připadl na 11. září, a proto se objevují informace, podle kterých je Apple může posunout na sobotu 12. září. Firma podobně postupovala už v minulosti, když termín kolidoval s výročím teroristických útoků z 11. září 2001. U iPhonu Ultra ale ani tento harmonogram nemusí platit.

Aktuální informace totiž naznačují, že Apple stále provádí poslední úpravy výroby a dostupnost prvních kusů může být velmi omezená. Ve hře je proto několik možností. Ultra může jít do prodeje společně s iPhony 18 Pro, může následovat krátce po nich, ale nelze zatím úplně vyloučit ani výraznější odstup. A právě poslední možnost je před keynote největší neznámou. V posledních měsících se totiž objevily také informace, podle kterých by komplikovaná výroba mohla dostupnost skládacího iPhonu v krajním případě posunout až směrem ke konci roku. Jiné zdroje jsou podstatně optimističtější a tvrdí, že Apple chce novinku dostat k zákazníkům ve stejném období jako iPhone 18 Pro nebo krátce po něm.

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Jistotu budeme mít až 9. září. Neznamená to přitom, že by Apple měl samotné představení Ultry odkládat. Naopak. V tuto chvíli vše směřuje k tomu, že telefon na keynote skutečně uvidíme. Otazník visí především nad tím, kolik kusů bude Apple schopný vyrobit a do kterých zemí je pošle jako první. To je pro české zákazníky možná ještě důležitější než samotné datum zahájení prodeje.

iPhone Ultra 4 iPhone Ultra 4
iPhone Ultra 3 iPhone Ultra 3
iPhone Ultra 2 iPhone Ultra 2
iPhone Ultra 1 iPhone Ultra 1
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U iPhonů 18 Pro můžeme poměrně bezpečně očekávat běžnou dostupnost na hlavních trzích. Ultra je ale první generací drahého a výrobně komplikovaného zařízení. Pokud budou počáteční zásoby skutečně omezené, Apple může jeho prodej rozdělit do několika vln a Česká republika nemusí být automaticky mezi prvními zeměmi. Ostatně ani vysoká cena pravděpodobně nezabrání tomu, aby byly první kusy rychle vyprodané. Očekává se částka přesahující 2000 dolarů a některé odhady míří ještě výš. Přesto půjde o první skládací iPhone v historii a zájem technologických nadšenců a nejvěrnějších zákazníků Applu bude minimálně na začátku obrovský.

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Pokud tedy chcete iPhone Ultra koupit hned po uvedení, letos bych byl připravený na trochu jiný scénář než u běžného iPhonu. Nestačí si pouze poznamenat datum zahájení předobjednávek. Důležité bude také zjistit, zda bude Česká republika součástí první vlny prodeje a jaké dodací termíny Apple bezprostředně po spuštění objednávek nabídne. Co tedy víme nyní? Apple uspořádá svou keynote ve středu 9. září 2026 v 19:00 našeho času a právě na ní se očekává představení prvního skládacího iPhonu. Pokud půjde všechno podle tradičního harmonogramu, předobjednávky mohou následovat 12. září a prodej okolo 18. září. U iPhonu Ultra však tyto termíny zatím nelze považovat za jisté a jeho dostupnost může přijít později než u iPhonů 18 Pro. Dobrou zprávou je, že dlouhé čekání na odpověď už nás nečeká. Za několik dní Apple ukáže nejen to, jak jeho první skládací iPhone skutečně vypadá a jak se jmenuje, ale měl by konečně zveřejnit také cenu, dostupnost a termín zahájení prodeje. A právě poslední údaj bude letos možná sledovanější než kdy dřív.

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iPhone Ultra

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