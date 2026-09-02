Kdy vyjde iPhone Ultra? Datum představení a zahájení prodeje

Na první otázku už odpověď prakticky známe. Na tu druhou překvapivě stále ne. První skládací iPhone, kterému se zatím nejčastěji říká iPhone Ultra, má Apple představit ve středu 9. září společně s iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max. Kdy si jej ale skutečně koupíme, je pouhých několik dní před keynote stále mnohem větší záhadou, než jsme u nových iPhonů zvyklí.
Apple už oficiálně potvrdil, že letošní zářijová keynote proběhne 9. září. Začne tradičně v 10:00 kalifornského času, tedy v 19:00 našeho času. Samotná společnost pochopitelně předem neprozradila, co představí, podle prakticky všech důvěryhodných informací ale bude právě první skládací iPhone jednou z hlavních hvězd večera. Za normálních okolností by tím byla otázka „kdy vyjde iPhone Ultra“ skoro vyřešená. Apple představí nový iPhone, o několik dní později spustí předobjednávky a následující pátek zahájí prodej. Jenže Ultra není normální iPhone. Apple totiž vůbec poprvé vyrábí skládací telefon. Musí ve velkém produkovat flexibilní displeje, zcela nový pant a celé zařízení, jehož konstrukce nemá v dosavadní nabídce firmy obdoby. A právě výroba má být důvodem, proč se letos objevuje tolik protichůdných informací o termínu prodeje.
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Představení 9. září, prodej může být složitější
Nejoptimističtější scénář je jednoduchý. Představení iPhone Ultra bude 9. září, předobjednávky spustí společně nebo téměř společně s iPhony 18 Pro a samotný prodej odstartuje přibližně o týden později. U letošní generace se jako pravděpodobný termín zahájení prodeje iPhonů 18 Pro skloňuje pátek 18. září. U předobjednávek je letos mimochodem zvláštní situace. Tradiční páteční termín by připadl na 11. září, a proto se objevují informace, podle kterých je Apple může posunout na sobotu 12. září. Firma podobně postupovala už v minulosti, když termín kolidoval s výročím teroristických útoků z 11. září 2001. U iPhonu Ultra ale ani tento harmonogram nemusí platit.
Aktuální informace totiž naznačují, že Apple stále provádí poslední úpravy výroby a dostupnost prvních kusů může být velmi omezená. Ve hře je proto několik možností. Ultra může jít do prodeje společně s iPhony 18 Pro, může následovat krátce po nich, ale nelze zatím úplně vyloučit ani výraznější odstup. A právě poslední možnost je před keynote největší neznámou. V posledních měsících se totiž objevily také informace, podle kterých by komplikovaná výroba mohla dostupnost skládacího iPhonu v krajním případě posunout až směrem ke konci roku. Jiné zdroje jsou podstatně optimističtější a tvrdí, že Apple chce novinku dostat k zákazníkům ve stejném období jako iPhone 18 Pro nebo krátce po něm.
Jistotu budeme mít až 9. září. Neznamená to přitom, že by Apple měl samotné představení Ultry odkládat. Naopak. V tuto chvíli vše směřuje k tomu, že telefon na keynote skutečně uvidíme. Otazník visí především nad tím, kolik kusů bude Apple schopný vyrobit a do kterých zemí je pošle jako první. To je pro české zákazníky možná ještě důležitější než samotné datum zahájení prodeje.
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U iPhonů 18 Pro můžeme poměrně bezpečně očekávat běžnou dostupnost na hlavních trzích. Ultra je ale první generací drahého a výrobně komplikovaného zařízení. Pokud budou počáteční zásoby skutečně omezené, Apple může jeho prodej rozdělit do několika vln a Česká republika nemusí být automaticky mezi prvními zeměmi. Ostatně ani vysoká cena pravděpodobně nezabrání tomu, aby byly první kusy rychle vyprodané. Očekává se částka přesahující 2000 dolarů a některé odhady míří ještě výš. Přesto půjde o první skládací iPhone v historii a zájem technologických nadšenců a nejvěrnějších zákazníků Applu bude minimálně na začátku obrovský.
Pokud tedy chcete iPhone Ultra koupit hned po uvedení, letos bych byl připravený na trochu jiný scénář než u běžného iPhonu. Nestačí si pouze poznamenat datum zahájení předobjednávek. Důležité bude také zjistit, zda bude Česká republika součástí první vlny prodeje a jaké dodací termíny Apple bezprostředně po spuštění objednávek nabídne. Co tedy víme nyní? Apple uspořádá svou keynote ve středu 9. září 2026 v 19:00 našeho času a právě na ní se očekává představení prvního skládacího iPhonu. Pokud půjde všechno podle tradičního harmonogramu, předobjednávky mohou následovat 12. září a prodej okolo 18. září. U iPhonu Ultra však tyto termíny zatím nelze považovat za jisté a jeho dostupnost může přijít později než u iPhonů 18 Pro. Dobrou zprávou je, že dlouhé čekání na odpověď už nás nečeká. Za několik dní Apple ukáže nejen to, jak jeho první skládací iPhone skutečně vypadá a jak se jmenuje, ale měl by konečně zveřejnit také cenu, dostupnost a termín zahájení prodeje. A právě poslední údaj bude letos možná sledovanější než kdy dřív.