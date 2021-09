Na Apple TV+ si dnes můžete zdarma pustit dokument o 11. září

Při pohledu na dnešní datum tuhne i po dvaceti letech od událostí z USA krev v žilách. Před dvaceti lety v tento den se totiž odehrály nejkrvavější teroristické útoky v historii lidstva, kdy dvě unesená letadla narazila do budov Světového obchodního centra, které se později zřítily a staly se tak hrobem pro 2996 lidí, přičemž 17 z nich byli teroristé v unesených letadlech.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Přestože na tuto katastrofu zcela určitě nikdo zapomenout nedokáže, není určitě od věci si jí na její výročí připomenout například skrze dokumentární filmy a seriály. Jedná se přeci jen o jednu z největších událostí novodobé historie světa a zároveň moment, který svět nadobro výrazně změnil. Do útoků bylo totiž cokoliv podobného rozsahu zkrátka a dobře nemyslitelné. Na 11. září se rozhodl zavzpomínat i Apple, který do své streamovací služby Apple TV+ přidal dokument s názvem 11. září: Prezidentův válečný kabinet. Ten vás převtělí do kůže tehdejšího prezidenta Georga Bushe mladšího a jeho spolupracovníků, kteří podrobně líčí veškerá rozhodnutí a detaily onoho nezapomenutelného dne. Dokument je navíc dnes vzhledem k výročí na Apple TV+ zcela zdarma a rozhodně stojí za zhlédnutí.

Dokument 11. září: Prezidentův válečný kabinet naleznete zdarma zde