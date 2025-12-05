Apple rozsvítil Londýn! Vánoční stromky z iPadů teď září na Battersea Power Station, namalovali je sami uživatelé

Apple před pár hodinami oficiálně představil vítěze soutěže Your Tree on Battersea, která vyzvala veřejnost ve Spojeném království k tvorbě digitálních vánočních stromků na iPadu. Poprvé se tak do tradiční kreativní akce společnosti mohli zapojit i běžní uživatelé. Celkem 24 vítězných návrhů bude od dnešního dne každý večer mezi 17:00 a 22:30 promítáno na historickou budovu Battersea Power Station. Instalace potrvá až do 24. prosince a doplní ji tvorba známých osobností, mezi nimiž nechybí Kylie Minogue, Sir Stephen Fry či umělci Oliver Jeffers a David Shrigley OBE.
Apple připomíná, že akce navazuje na předchozí roky, kdy společnost využila iPad a iPhone na stejném místě k jiným uměleckým projektům. V roce 2023 vytvořil David Hockney na iPadu Pro monumentální „Bigger Christmas Trees“. Loni pak studio Aardman, autor Wallace & Gromita, použilo iPhone 16 Pro Max k krátkému animovanému filmu. Letošní ročník ovšem přináší zásadní novinku. Vůbec poprvé se projekt otevřel široké veřejnosti, jejíž práce nyní září na 101 metrů vysokých komínech nad Temží.
Fotogalerie