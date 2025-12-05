Zavřít reklamu

Apple rozsvítil Londýn! Vánoční stromky z iPadů teď září na Battersea Power Station, namalovali je sami uživatelé

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple před pár hodinami oficiálně představil vítěze soutěže Your Tree on Battersea, která vyzvala veřejnost ve Spojeném království k tvorbě digitálních vánočních stromků na iPadu. Poprvé se tak do tradiční kreativní akce společnosti mohli zapojit i běžní uživatelé. Celkem 24 vítězných návrhů bude od dnešního dne každý večer mezi 17:00 a 22:30 promítáno na historickou budovu Battersea Power Station. Instalace potrvá až do 24. prosince a doplní ji tvorba známých osobností, mezi nimiž nechybí Kylie Minogue, Sir Stephen Fry či umělci Oliver Jeffers a David Shrigley OBE.

battersea christmas trees ipad competition 2025@2x

Apple připomíná, že akce navazuje na předchozí roky, kdy společnost využila iPad a iPhone na stejném místě k jiným uměleckým projektům. V roce 2023 vytvořil David Hockney na iPadu Pro monumentální „Bigger Christmas Trees“. Loni pak studio Aardman, autor Wallace & Gromita, použilo iPhone 16 Pro Max k krátkému animovanému filmu. Letošní ročník ovšem přináší zásadní novinku. Vůbec poprvé se projekt otevřel široké veřejnosti, jejíž práce nyní září na 101 metrů vysokých komínech nad Temží.

iPad Pro M5 LsA 40 iPad Pro M5 LsA 40
iPad Pro M5 LsA 36 iPad Pro M5 LsA 36
iPad Pro M5 LsA 37 iPad Pro M5 LsA 37
iPad Pro M5 LsA 38 iPad Pro M5 LsA 38
iPad Pro M5 LsA 43 iPad Pro M5 LsA 43
iPad Pro M5 LsA 44 iPad Pro M5 LsA 44
iPad Pro M5 LsA 45 iPad Pro M5 LsA 45
Vstoupit do galerie

 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.