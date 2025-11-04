Zavřít reklamu

Apple chce, abyste mu navrhli vánoční výzdobu jeho centrály v Battersea Power Station! Jak na to?

Vše o Apple
Jan Vajdák
Apple ve Spojeném království spustil kreativní vánoční soutěž, která propojuje technologii s uměním. Vlastníci iPadů mohou letos navrhnout vlastní vánoční stromeček, který bude promítán na věže sídla Applu v Battersea Power Station v Londýně. Tradiční vánoční projekce na ikonickou budovu se staly již každoroční událostí. V roce 2023 ji ozdobil umělec David Hockney se svým projektem Bigger Christmas Trees, vytvořeným na iPadu Pro. O rok později následovala animace s Wallacem a Gromitem, natočená na iPhone 16 Pro Max.

Letos chce Apple dát prostor veřejnosti. Do soutěže se mohou zapojit všichni britští uživatelé iPadu, jejichž návrhy budou doplněny o díla vybraných umělců a celebrit. Na obrovských věžích Battersea Power Station se objeví celkem 24 návrhů. Kampaň moderuje britský komik Munya Chawawa. „Díky výkonu a všestrannosti našeho nejpokročilejšího iPadového portfolia jsme nadšeni, že můžeme přinést vánoční radost do Battersea Power Station a podnítit kreativitu po celé zemi,“ uvedl Greg Joswiak, senior viceprezident marketingu společnosti Apple. Nicméně pokud vás láká zkusit štěstí, pomoci by mohla VPN přepnutá na připojení z Velké Británie.

Apple zatím oznámil účast dvou osobností. A sice Sira Stephena Frye a umělce Davida Shrigleyho. Soutěž je otevřena do 23. listopadu 2025 a zájemci mohou své návrhy vytvářet pomocí šablony, kterou si stáhnou z webu Applu. Od 6. do 22. listopadu proběhnou ve vybraných britských Apple Storech speciální workshopy Today at Apple, které pomohou zájemcům s tvorbou návrhů. Tyto workshopy pak budou pokračovat až do 22. prosince, aby mohli lidé tvořit vánoční stromečky až do Vánoc. Apple se do Battersea Power Station přestěhoval v roce 2023, kde nyní sídlí i jeho britské ústředí i Apple Store.

