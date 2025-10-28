Zavřít reklamu

Apple chystá revoluci pro iPad! Míří na něj další profesionální aplikace z Macu

Jiří Filip
Apple podle všeho připravuje další velké rozšíření svého profesionálního softwaru na iPady. V databázi App Storu se totiž podle zdrojů portálu MacRumors objevily nové identifikátory aplikací pro Compressor, Motion, MainStage a Pixelmator Pro, které jsou zatím dostupné výhradně na Macu. Pokud se informace potvrdí, čeká iPad už brzy další významný posun směrem k plnohodnotné tvůrčí platformě.

Compressor a Motion patří mezi doplňkové aplikace Final Cutu Pro, přičemž Compressor slouží k exportu a kompresi videí či audia a Motion umožňuje vytvářet 2D i 3D efekty, přechody nebo titulky. MainStage pak doplňuje Logic Pro a využívá se při živých hudebních vystoupeních. Čtvrtým programem v seznamu je Pixelmator Pro, profesionální editor fotografií, který Apple letos převzal pod svá křídla. Na iPadu sice už delší dobu existuje jednodušší verze Pixelmatoru, ovšem plnohodnotná „Pro“ varianta dosud zůstávala čistě macOS záležitostí.

Apple už v roce 2023 zpřístupnil Final Cut Pro a Logic Pro pro vybrané modely iPadů, čímž otevřel dveře mobilnímu profesionálnímu střihu i hudební tvorbě. Do teď však chyběly právě tyto doplňkové aplikace, které na Macu tvoří s hlavními programy dokonale sladěný ekosystém. Pokud se tedy Apple chystá nabídnout i jejich iPadové verze, mohlo by to znamenat, že iPad se opět o krok přiblíží profesionálnímu nasazení, které donedávna patřilo výhradně Macům.

Zatím není jasné, jaký obchodní model Apple zvolí. Final Cut Pro a Logic Pro pro iPad jsou dostupné formou předplatného za 4,99 dolaru měsíčně (nebo 49 dolarů ročně), zatímco desktopové aplikace jako Motion či MainStage se prodávají za jednorázovou cenu mezi 29 a 49 dolary. Apple tak může buď pokračovat v modelu předplatného, nebo zachovat tradiční jednorázový nákup. Kdy přesně nové aplikace dorazí, zatím není známo. Apple často představuje novinky pro své profesionální nástroje během Final Cut Pro Creative Summitu, který se ale tentokrát přesouvá až na jaro 2026. I tak se ale spekuluje, že oznámení může přijít kdykoli – třeba prostřednictvím tichého uvedení v App Storu, jak to Apple u podobných nástrojů dělá poměrně často.

