Zavřít reklamu

Nový iPad Pro s M5 nejde skoro opravit! Podívejte se na iFixit video

iPad
Martin Hradecký
0

Web iFixit, známý podrobnými rozborkami elektroniky, zveřejnil nové video rozebrání iPadu Pro s čipem M5. Ačkoliv Apple letos výrazně rozšířil program samoobslužných oprav a zpřístupnil manuály i originální náhradní díly pro iPady, zařízení zůstává jedním z nejhůře opravitelných produktů značky.

Podle iFixitu je nový iPad Pro stále extrémně náročný na opravu, zejména kvůli složité konstrukci, lepeným komponentům a obtížné výměně baterie. Přesto byl model ohodnocen známkou 5 z 10, což je oproti předchozím verzím posun k lepšímu – hlavně díky dostupnosti oficiálních náhradních dílů v rámci samoobslužného programu.

Specifikace stejné, vnitřnosti bez změn

Rozborka dále potvrdila, že nový čip M5 je v podstatě jedinou významnou novinkou letošního modelu. Uvnitř zařízení nejsou žádné zásadní změny v designu nebo rozmístění komponent oproti předchozí generaci.

iPad Pro M5 LsA 1 iPad Pro M5 LsA 1
iPad Pro M5 LsA 8 iPad Pro M5 LsA 8
iPad Pro M5 LsA 36 iPad Pro M5 LsA 36
iPad Pro M5 LsA 49 iPad Pro M5 LsA 49
iPad Pro M5 LsA 52 iPad Pro M5 LsA 52
iPad Pro M5 LsA 47 iPad Pro M5 LsA 47
Vstoupit do galerie

Apple představil nový iPad Pro minulý týden a očekává se, že náhradní díly pro samoobslužný servis tohoto konkrétního modelu budou dostupné v následujících měsících. iFixit už dříve rozebral i nový 14palcový MacBook Pro s čipem M5, který rovněž získal smíšené hodnocení z hlediska opravitelnosti.

iPad Pro M5 lze zakoupit zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.