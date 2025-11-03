Nový iPad Pro s M5 nejde skoro opravit! Podívejte se na iFixit video

Web iFixit, známý podrobnými rozborkami elektroniky, zveřejnil nové video rozebrání iPadu Pro s čipem M5. Ačkoliv Apple letos výrazně rozšířil program samoobslužných oprav a zpřístupnil manuály i originální náhradní díly pro iPady, zařízení zůstává jedním z nejhůře opravitelných produktů značky.
Podle iFixitu je nový iPad Pro stále extrémně náročný na opravu, zejména kvůli složité konstrukci, lepeným komponentům a obtížné výměně baterie. Přesto byl model ohodnocen známkou 5 z 10, což je oproti předchozím verzím posun k lepšímu – hlavně díky dostupnosti oficiálních náhradních dílů v rámci samoobslužného programu.
Specifikace stejné, vnitřnosti bez změn
Rozborka dále potvrdila, že nový čip M5 je v podstatě jedinou významnou novinkou letošního modelu. Uvnitř zařízení nejsou žádné zásadní změny v designu nebo rozmístění komponent oproti předchozí generaci.
Fotogalerie
Apple představil nový iPad Pro minulý týden a očekává se, že náhradní díly pro samoobslužný servis tohoto konkrétního modelu budou dostupné v následujících měsících. iFixit už dříve rozebral i nový 14palcový MacBook Pro s čipem M5, který rovněž získal smíšené hodnocení z hlediska opravitelnosti.