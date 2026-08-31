Apple testoval pro iPhone Ultra i malou Apple Pencil. Odkaz Steva Jobse ale zřejmě neporuší

Apple v rámci vývoje svého prvního skládacího telefonu, u něhož se spekuluje o názvu iPhone Ultra, interně testovala a zvažovala vydání vlastního dotykového pera Apple Pencil. Podle informací reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg měl být stylus uzpůsoben přímo pro potřeby ohebného zařízení, jeho finálního uvedení na pulty obchodů se však s největší pravděpodobností nakonec nedočkáme.
Interní prototyp jablečného stylusu byl podle Gurmana o poznání kratší a zavalitější než stávající verze, které dobře znají uživatelé tabletů iPad. Inženýři navrhli pero tak, aby se dalo pohodlně magneticky přichytit a bezdrátově nabíjet přímo na boku samotného telefonu. Případné vydání tohoto příslušenství by přitom znamenalo definitivní otočku v historickém postoji společnosti. Spoluzakladatel Applu Steve Jobs se totiž při odhalení vůbec prvního iPhonu v roce 2007 myšlence ovládání chytrého telefonu pomocí stylusu proslule vysmíval.
Fotogalerie
I když je debut zmenšené tužky Apple Pencil nepravděpodobný, samotné zařízení, pro které byla vyvíjena, se blíží mílovými kroky. Očekává se, že Apple svůj revoluční skládací iPhone Ultra oficiálně odhalí světu již na nadcházející podzimní keynote, která je naplánována na 9. září.