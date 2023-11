I tužka se dá aktualizovat! Apple vydal nový firmware pro Apple Pencil

Přestože se může zdát Apple Pencil v jakékoliv své verzi jako naprosto triviální záležitost, faktem je, že i o ní se musí Apple softwarově starat. Důkazem může být ostatně několik hodin staré vydání firmware k Apple Pencil s USB-C, která byla představena teprve nedávno. Tento firmware nese označení 10M5164 o o tom, co přináší, Apple v současnosti mlčí.

Nová Apple Pencil s USB-C je dost možná nejkontroverznějším Apple produktem letošního roku. To proto, že se jedná de facto o hybrida mezi 1. a 2. generací s cenovkou nastavenou na 2290 Kč. Za tuto cenu dostanete stylus, který nyní citlivý na tlak a který je potřeba nabíjet pomocí kabelu přes USB-C skryté pod posuvnu částí zad v jeho horní části. Ani zdaleka se tedy nejedná o tak intuitivní tužku, jakou byla Apple Pencil 1. generace s podporou nabíjení přes Lightning nebo Apple Penci 2. generace s podporou magnetického bezdrátového nabíjení přes bok iPadu Pro. Poměrně paradoxní je pak to, že Apple na svých stránkách nikde o tom, jak aktualizovat Apple Pencil nepíše. Dá se nicméně předpokládat, že bude celý proces spočívat v propojení tužky s iPadem přes USB-C kabel, kterým se frmware do Pencil „natáhne“.