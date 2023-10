iOS 17.1 odkazuje na novou Apple Pencil s USB-C

Nově vydaná druhá beta verze iOS 17.1 obsahuje informace o USB-C nabíjení pro Apple Pencil, což je funkce, kterou žádná ze zatím dvou generací Apple Penecil nenabízí a je tak možné, že Apple buď vydá novou Apple Pencil 3. generace s USB-C a to pravděpodobně ještě v letošním roce, nebo se informace týkají USB-C adaptéru pro Apple Pencil, který umožňuje nabíjení první a druhé generace přes USB-C iPadu 10. generace.

Konkrétně se ve zdrojových kódech nové beta verze uvádí „Connect to USB-C to recharge soon,“ na dalším řádku je pak informace o tom, že baterie Apple Pencil je velmi vybitá. Adaptér umožňující nabíjet Apple Pencil 1. a 2. generace však Apple vydal již v loňském roce a je velmi nepravděpodobné, že by hlášky do systému přidával kvůli více než rok starému adaptéru až nyní. Jako logické vysvětlení se tak zdá, že Apple skutečně již brzy uvede Apple Pencil 3. generace s USB-C.