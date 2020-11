„Kdo potřebuje stylus“ aneb od MessagePadu k Apple Pencil 2

Dnes je pro nás práce s Apple Pencil na iPadu naprostou samozřejmostí, nástroje tohoto typu ale dlouho nebyly součástí hardwarového portfolia společnosti Apple. Jaká byla cesta od prvních stylusů pro Newton MessagePad k dnešní Apple Pencil 2?

Newton

Dotykové obrazovky nebyly vždy samozřejmostí. Když Apple v roce 1993 vydal první Newton MessagePad, předběhla sice v mnohém řadu svých konkurentů, neměla ale ani zdaleka takové možnosti, jaké nabízejí displeje dnešních chytrých mobilních zařízení. Newton MessagePad patřil mezi osobní digitální asistenty (PDA), a kromě jiného ho bylo možné ovládat prostřednictvím stylusu. Kromě ovládání bylo možné stylus u MessagePadu použít i ke psaní – MessagePad kromě jiného nabízel také funkci rozpoznání ručně psaného textu. První modely Newton MessagePadu byly vybavené stylusem s hranami, později nastoupil kulatý stylus. Apple svůj MessagePad vyráběl po dobu šesti let, jablečné PDA se ale s příliš velkým úspěchem nesetkalo, a jeho výrobě uštědřil po svém návratu do firmy smrtící ránu samotný Steve Jobs. Ten také v roce 2007 při představování prvního iPhonu pronesl onu slavnou sugestivní otázku “Kdo potřebuje stylus?”.

iPad Pro a první generace Apple Pencil

Apple představil svou Apple Pencil spolu s iPadem Pro v listopadu roku 2015. První generace Apple Pencil disponovala funkcí citlivosti na tlak a detekce úhlu. Ke spárování a nabíjení sloužil Lightning konektor a Apple Pencil zpočátku fungovala pouze s iPadem Pro, později nabídla kompatibilitu se standardními iPady šesté a další generace. První nabití sice trvalo dvanáct hodin, poté ale bylo k doplnění energie zapotřebí o poznání méně času, a po 15 sekundách nabíjení byla Apple Pencil první generace schopná třicetiminutového provozu.

Druhá generace

Koncem října roku 2018 společnost Apple představila spolu s iPadem Pro třetí generace také druhou generaci Apple Pencil. Ta měla osmiúhelníkový tvar a ostřejší hrany, díky kterým ji bylo možné položit na stůl, aniž by se z něj skutálela. Byla také opatřena zónami, citlivými na poklep, takže lépe spolupracovala s řadou aplikací a byla schopná vykonávat více funkcí. K nabíjení docházelo prostřednictvím magnetického konektoru.

Budoucnost

Stejně jako u řady jiných jablečných produktů se i v souvislosti s Apple Pencil mluví o možné třetí generaci. Ta by měla být podle některých zdrojů představena na podzim příštího roku spolu s novými modely iPadů. Spekuluje se o dvou barevných variantách – bílé a černé – a také o možné kompatibilitě s iPhonem. Některé zprávy hovoří také o tom, že by Apple Pencil třetí generace dokonce mohla být na boku opatřena malým displejem ve stylu Touch Baru a měla by také disponovat funkcí typu Force Touch. Pravděpodobnost, že se dočkáme v budoucnu Apple Pencil třetí generace, je poměrně velká – otázka je, do jaké míry jsou zmíněné spekulace spíše zbožným přáním než reálnými odhady.