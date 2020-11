Historie magické fráze One More Thing: Od představení AirPortu přes Apple Watch až po iPhone X

Apple nás letos s Keynotes rozhodně nešetří – kromě zářijové proběhla letos i jedna říjnová, tento měsíc se pro změnu odehraje speciální Keynote s podtitulem „One More Thing“. Tato věta je od konce devadesátých let minulého století neodmyslitelně spjatá se Stevem Jobsem (později i s Timem Cookem), a na Keynotes se používala před uvedením produktů „navíc“. Které novinky byly postupně v rámci One More Thing představeny?

Apple AirPort, Apple Cinema Display a iMac DV & Movie (1999)

Za první “One More Thing” je považováno oznámení o tom, že se firma Apple opět vrátila do “černých čísel” a začala být zisková. Toto oznámení se datuje do roku 1998, “One More Thing” v souvislosti s hardwarovými produkty ale zaznělo až o rok později, za to ale hned u tří produktů. Na červencové konferenci konferenci MacWorld v New Yorku Steve Jobs tehdy tímto způsobem představil produktovou linii Apple AirPort, na podzim byl v rámci One More Thing představen 22-palcový Apple Cinema Display a v říjnu téhož roku pak iMac DV / SE spolu s programem iMovie.

Rozhraní Aqua a Power Mac 4G Cube (2000)

Pokud se vám podařilo úspěšně zapomenout na moment, kdy Steve Jobs lidem oznámil, že budou mít chuť olíznout nové ikonky od Appu, můžete si ho teď opět připomenout. Na MacWorld konferenci v San Franciscu v roce 2000 totiž Jobs představil nové rozhraní Aqua pro operační systémy jablečných počítačů. V rámci One More Thing byl v témže roce představení také Power Mac G4 Cube – legendární “kostka” bez větrání.

PowerBook G4 (2001)

V roce 2001 došlo jen k jednomu jedinému “One More Thing”. Steve Jobs tehdy v lednu představil nový PowerBook G4 s titanovým šasi a působivou hardwarovou výbavou. PowerBook G4 se prodával souběžně s levnějším iBookem, a jednou z jeho zvláštností byla disková mechanika, umístěná na jeho přední části, a kvůli svému materiálu si vysloužil také přezdívku “TiBoook”.

iMac G4 a iPod pro Windows (2002)

V roce 2002 již byly v rámci One More Thing opět představeny dvě novinky. Na newyorské konferenci Macworld Expo byl odhalen nový iMac G4 – legendární “lampička” se sedmnáctipalcovým LCD displejem a kupolovitou základnou. Ve stejném roce pak společnost Apple v rámci One More Thing oznámila světu, že iPod bude nově kompatibilní také s operačním systémem Windows. Uživatelská základna jablečného hudebního přehrávače se tak výrazně rozrostla.

Power Mac G5 a dvanáctipalcový PowerBook G4 (2003)

Na vývojářské konferenci WWDC v roce 2003 Steve Jobs v rámci One More Thing sebevědomě uvedl “nejrychlejší osobní počítač na světě”. Byl jím nový Power Mac G5, který byl osazený procesorem G5 a jednalo se jednu z prvních vlaštovek mezi 64-bitovými desktopovými počítači. Druhou “One More Thing” roku 2003 byl dvanáctipalcový PowerBook G4 v hliníkovém provedení. Produktová linie PowerBooků předcházela lehoučkým MacBookům Air, jejichž první představitel byl uveden v roce 2008.

iPod mini v barvách a třicetipalcový Apple Cinema Display (2004)

Steve Jobs v rámci One More Thing v roce 2004 doslova přilil více barev do produktové linie jablečného iPodu mini – Jobs tehdy touto okřídlenou větou zahájil oznámení o barevných variantách jablečného hudebního přehrávače. V témže roce pak Jobs v rámci One More Thing představil rozměrný třicetipalcový Apple Cinema Display. Ten se kromě 30-palcové vyráběl také ve variantách s úhlopříčkou 20, 22, 23, 24 a 27 palců, přičemž poslední 27-palcový model disponoval také LED podsvícením. Nástupcem Apple Cinema se stal Thunderbolt Display.

iPod shuffle a seriály (2005)

V následujícím roce byl v rámci One More Thing představen iPod shuffle – drobný přehrávač vybavený flash pamětí. Tento model jablečného hudebního přehrávače se dočkal celkem čtyř generací, firma ho přestala prodávat v červenci roku 2017. V říjnu roku 2005 pak Apple v rámci One More Thing představil iTunes 6 s nabídkou hudebních videí, televizních seriálů a krátkometrážních animovaných filmů z produkce společnosti Pixar.

MacBook Pro a Apple TV (2006)

Společnost Apple v roce 2006 nahradila produktovou linii svých přenosných PowerBooků MacBooky Pro. K představení prvního MacBooku Pro s procesorem Intel Core Duo došlo 10. ledna roku 2006 na konferenci Macworld Expo. MacBook Pro byl zároveň prvním laptopem od Applu, který byl osazen procesorem Intel. V první polovině září téhož roku pak Apple v rámci One More Thing představil první generaci Apple TV. Předobjednávky na ni začal přijímat v lednu následujícího roku, do prodeje se Apple TV první generace dostala v březnu roku 2007.

Safari pro Windows (2007)

Operačnímu systému Windows dlouho kraloval webový prohlížeč Explorer, uživatelé si oblíbili také Netscape Navigator, později Firefox nebo Operu. Apple ve snaze zvýšit podíl svého Safari na trhu uvedl v roce 2007 v rámci One More Thing verzi tohoto prohlížeče pro operační systém Windows. Tehdy se nicméně jednalo pouze o betaverzi – stabilní verze Safari pro Windows spatřila světlo světa až v následujícím roce.

Nový MacBook (2008)

V roce 2008 představila společnost Apple zbrusu novou verzi svého MacBooku. Šasi tohoto jablečného laptopu bylo z hliníku, MacBook se vyznačoval unibody konstrukcí. Pyšnit se mohl také výrazně vylepšenou grafikou a displejem s LED podsvícením. Nový vylepšený MacBook s multitouch trackpadem se začal prodávat v říjnu roku 2008.

iPod nano s fotoaparátem a reproduktorem (2009)

Společnost Apple i po uvedení iPhonu pokračovala v dalším vylepšování svých iPodů. V rámci One More Thing představila v roce 2009 nový iPod nano páté generace. Nový přírůstek do rodiny jablečných hudebních přehrávačů se vyznačoval kompaktním tělem z lesklého hliníku, fotoaparátem se schopností natáčet videa a FM přijímačem. K dostání byl v 8GB a 16GB verzi.

FaceTime, Apple TV 2. generace a MacBook Air (2010)

Rok 2010 byl bohatý na velmi zajímavá představení v rámci One More Thing. Steve Jobs tehdy představil novou funkci FaceTime pro volání mezi majiteli jablečných zařízení – demonstroval ji hovorem s Jonem Ivem. V témže roce jablečná společnost představila také Apple TV druhé generace a tenký MacBook Air – ano, jednalo se o prezentaci, během které Steve Jobs vytáhl nový jablečný laptop z papírové obálky.

iTunes Match (2011)

V roce 2011 naposledy zaznělo “One more thing” z úst Steva Jobse. Nejednalo se tentokrát o žádný inovativní hardwarový kousek, ale o funkci iTunes Match. Tato funkce umožňovala uživatelům synchronizovat své iTunes knihovny do coudu. Služba iTunes Match byla představena v červnu roku 2011. Uživatelé díky ní mohli nahrát svůj obsah na servery společnosti Apple, pracovat s katalogem, měnit jejich kvalitu na 256kbit/s AAC a umožnit jejich přehrávání na dalších zařízeních.

Apple Watch (2014)

Od poslední One More Thing uběhly tři roky. V září roku 2014 se tohoto úkolu zhostil Tim Cook, který po vyslovení fráze “One More Thing” (kterou nejspíš čekal jen málokdo) představil první (respektive nultou) generaci jablečných chytrých hodinek. Těžko říct, zda nadšené ovace v sále byly vyvolány hodinkami, nebo návratem této legendární věty.

Apple Music (2015)

Rok po představení nových Apple Watch použil Tim Cook onu okřídlenou frázi podruhé, tentokrát při představování jablečné hudební streamovací služby Apple Music. Součástí Apple Music byla také rádiová stanice Beats 1, uživatelé mohli kromě sestavování vlastních seznamů skladeb využít k poslechu také různé přednastavené playlisty a žebříčky. Provoz Apple Music byl oficiálně naplno spuštěn v červnu roku 2015.

iPhone X (2017)

S podzimní Keynote roku 2017 bylo spojeno spoustu očekávání. iPhone od Applu slavil desáté výročí svého představení, a všichni očekávali novinku, která jim vyrazí dech. Tim Cook se nechal slyšet, že vedení Applu chová vůči větě “One More Thing” velký respekt, nepoužívá ji naprázdno. Po krátké a napínavé odmlce zazněla legendární fráze, a světu se představil nový iPhone X.