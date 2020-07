Apple Pencil by se mohlo naučit rozeznávat barvu reálných objektů

Když Apple ukázal světu Apple Pencil, kdekdo dával oči v sloup, že společnost šla proti slovům Steva Jobse „Nobody wants a stylus“. Apple Pencil není ale prachobyčejným stylusem k ovládání uživatelského rozhraní, nýbrž spíše nástrojem pro umělce. Jakmile máte možnosti tohoto pera trochu v ruce, dokážete na iPadu vytvářet doslova umělecká díla. Společnost má samozřejmě v úmyslu možnosti tohoto příslušenství i nadále rozšiřovat.

Fotogalerie TF Apple Pencil LsA Apple Pencil REcenze Apple pencil druhe generace Recenze apple pencil +6 Fotek Apple Pencil box iPad pro apple pencil Apple pencil ipad pro iPad apple pencil Apple Pencil text factory Vstoupit do galerie

Jedním z takových vylepšení by mohl splnit nový patent s názvem „Počítačový systém se stylusem pro vzorkování barev“. Ať zní název sebetajemněji, využití je naprosto jednoduché. Kdo kdy něco maloval za pomoci Apple Pencil, jistě ví, jakou škálu barev lze použít, a že správná volba může být mnohdy velmi zdlouhavá. Apple uvažuje o tom, že by tento problém odstranil, jelikož patentová přihláška hovoří o použití fotodetektorů na Apple Pencil, které by dokázaly zachytit barvu malovaného objektu. Pro zachycení správné barvy by tak stačilo se perem objektu pouze dotknout či jej přiložit. Na papíře to zní skvěle a funkce by jistě byla velmi ceněna. Jako obvykle je ovšem na místě u podobných článků zmínit, že se jedná pouze o patent, na kterém Apple nemusí nikdy začít pracovat. Využíváte pro malování Apple Pencil?