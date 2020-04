Recenze Apple Pencil 2. generace: Skvělý pomocník, kterému k dokonalosti chybí jen málo

Od představení Apple Pencil 2. generace uběhl už rok a půl, od představení první generace jsou to dokonce čtyři roky. Přesto si ke mně našla cestu až v poslední době, společně s iPadem Pro. Samotný iPad jsem si pořídil zhruba před půl rokem a musím se přiznat, že jsem před ním měl v podstatě jen první generaci iPadu a pak také iPad mini. Ani jeden z nich mě ale nijak extra nezaujal a oba po pár týdnech skončily jako celkem nepotřebné zařízení v nočním stolku. Naopak iPad Pro mě ani nevím proč od začátku bavil a i dnes po více jak půl roce jej beru do ruky prakticky denně. Samozřejmě nebudu lhát – nejsem uživatel, který by jej dokázal využít na 100 a asi ani na padesát procent, ale zkrátka mě baví, a to je pro mě hlavní.

Zhruba před měsícem jsem si k němu pořídil také Apple Pencil druhé generace. Cílem bylo si sem tam něco poznamenat do poznámek, občas něco zvýraznit v textu a zkrátka mě také zajímalo, co vlastně tužka z dílny Applu umí a jak ji lze využít v případě, kdy nejste zrovna digitální malíř nebo jiný umělec. Primární úkol Pencil v mém životě je tedy jasný, tím sekundárním je pak pomoc při editaci videí na časové ose v iMovie a sem tam upravení nějaké fotografie. Po měsíci používání nastal dle mého ideální čas na to, abych mohl zhodnotit Apple Pencil z pohledu běžného uživatele, který ji nepotřebuje, ale zkrátka po ní zatoužil.

Tím nedůležitějším, co Apple vytvořil, je samotné tělo. Apple Pencil je totiž zkrátka tužka v tom nejlepším slova smyslu. Je stejně široká, stejně dlouhá a stejně dobře se drží v ruce. Apple nešel proti proudu a nezačal lidi učit psát něčím, co je pro ně nepohodlné, naopak zkrátka vzal elektroniku, kterou potřeboval, a dal ji do tvaru, který jedna ku jedné připomíná tužku. To je to nejdůležitější, co Apple Pencil nabízí. Ať už jste naposledy tužku a pastelky používali na základce anebo jste naopak člověk, co denně napíše desítky řádků rukou, nemusíte si na nic zvykat. Vše je neuvěřitelně přirozené, a i vaše tříleté dítě si dokáže na iPadu namalovat obrázek stejně jako na papíře.

iPad Pro má neuvěřitelnou výhodu oproti levnějším iPadům na trhu a tou je, že samotný zobrazovací displej, se doslova dotýká hrotu tužky. Samozřejmě má iPad Pro tenké krycí sklo, ovšem to je tak tenké, že jej prakticky nevnímáte a při psaní nebo kreslení tak máte skutečně pocit, jako když píšete po skutečném papíře. Jediné, co mi při psané nebo malování trošku vadí je fakt, že zkrátka hrotem bodáte do displeje a i když vím, že je Pencil určena na to, abyste s ní po displeji jezdili, pocitově mám stále dojem, že displej mohu snadno poškrábat, opak je však pravdou a je to zkrátka jen a pouze o pocitu. Apple Pencil rozpoznává náklony i tlak. Stačí přitlačit a malujete silnější čáru nebo širší, podle toho, jaký virtuální nástroj používáte. Pokud chcete něco vykreslit nebo vystínovat, stačí Apple Pencil naklonit stejně jako pastelku a můžete se pustit do vybarvování a stínování naprosto stejně jako se skutečnou pastelkou.

Tužka je primárně určena na psaní a malování, můžete ji však vuyžívat i na zvýrazňování textu nebo nějaké detailnější označování věcí a tak dále. Primární použití je však v rámci nativních aplikací v aplikaci poznámky, kde můžete buď psát nebo malovat. Samozřejmě existují stovky aplikací v App Store, které jsou na malování s Apple Pencil přímo dělané. Apple Pencil však funguje v rámci celého iOS a kromě pár omezení, na která se podíváme níže, s ní můžete dělat prakticky cokoli. Skvěle se tak hodí například na precizní práci se stopami v rámci iMovie nebo Garageband a tak dále.

Samotné nabíjení probíhá tak, že přicvaknete magneticky tužku k pravé části boční strany iPadu Pro a tím je jednak tužka připevněna k tělu a nemusíte ji nikde hledat v batohu, ale hlavně se okamžitě začne nabíjet. Jakmile tužku připojíte, máte v rámci iOS k dispozici přehled o její baterii, stejně jako je tomu například u AirPods a samozřejmě máte tužku také v nastaveních systému, kde ji můžete pojmenovat a nastavit, jakou funkci má vyvolat poklep na její tělo. Nastavit můžete buď automatické přepnutí na gumu nebo na poslední používaný nástroj, případně tuto funkci zcela vypnout. Tužka se nabíjí vždy, když ji magnetem připojíte k iPadu a její nabíjení nelze nijak vypnout. K nabíjení samozřejmě používá energii z baterie samotného iPadu. Bohužel nabíjení na bezdrátové nabíječce nefunguje, a tak ji máte možnost nabíjet vždy jen přes iPad Pro.

Apple Pencil druhé generace v podstatě nemáte šanci vybít, a i když jste schopni za hodinu aktivního používání vybít tužku například ze 100 % na 85 %, znamenaná to, že s ní můžete aktivně pracovat minimálně šest hodin v kuse. Ovšem vtip je v tom, že pět hodin v kuse zřejmě nikdo z nás nedokáže malovat nebo psát bez jediné přestávky, a i když si půjdete během této doby byť jen na záchod, zkrátka tužku přiložíte k hraně svého iPadu a ona se okamžitě a velmi rychle nabíjí. Nedokážu si představit nikoho, kdo by ji skutečně uměl vybít a mohl si stěžovat na výdrž baterie. Takový člověk dle mého názoru neexistuje. Tužka se nabíjí opravdu rychle a i 10 minut připojení k iPadu ji stačí na další minimálně hodinu práce.

Po spoustě pozitiv se však našla také negativa, která mě na jinak skvělém produktu trošku zamrzela. Všechny výtky se týkají v podstatě jen jedné oblasti použití Apple Pencil mimo psaní nebo malování. Předem bych rád zdůraznil, že si plně uvědomuji, jak je Pencil koncipována také rozdíl mezi označením Stylus a Pencil. Na druhou stranu, když už je možné používat tuto tužku od Applu v rámci celého systému iOS, nechápu, proč nedokázal Apple ani po 4 letech od uvedení původního modelu na trhu dotáhnout její použití v iOS k dokonalosti. Chybí přitom skutečně málo a svou Apple Pencil byste nemuseli pustit z ruky.

Tím prvním je nemožnost využít poklepání na tělo tužky jinde, než u psaní nebo malování. Přece jen, když už je tužka vytvořena tak, aby ji šlo používat v rámci celého systému, celkem by se hodilo, aby tomu tak skutečně bylo. S Apple Pencil nemůžete vyvolat spodní lištu, nemůžete ani ukončit aplikaci anebo ji přepnout. To vše bych dokázal bez problémů odpustit a na tyto věci vždy můžete na moment použít prsty. Co mi však vadí je fakt, že tužku nelze využít ani při práci v jednom dokumentu, respektive aplikaci na sto procent. Například text sice označíte, ale kopírovat jej můžete opět pouze pomocí prstů. Když už má Apple Pencil senzor poklepání, proč nemůže poklepání fungovat například na kopírování textu a tak podobně. Zkrátka, i když chápu hlavní smysl Apple Pencil, vadí mi, že ji nemohu využívat na vše, na co potřebuji, a když už ji mám v ruce, musím neustále měnit používání tužky a prstů, abych mohl pracovat.

Co říci závěrem? Pokud si chcete alespoň občas něco namalovat a psát ručně poznámky, pak je Apple Pencil rozhodně skvělým pomocníkem, který vám usnadní život. V momentě, kdy ji však chcete vyloženě používat místo stylusu je potřeba si uvědomit, že k tomu není určen ani systém iOS, ani Apple Pencil. Při malování oceníte zejména perfektní odezvu a celkově přesnost, kterou tužka disponuje. Vše připomíná klasické psaní nebo malování na skutečný papír. Jak velikost, tak i tvar a zejména pak přesnost a pocit, který vám Apple Pencil při malování nebo psaní přináší je až neuvěřitelně realistický. Díky tomu, že je displej samotný hned pod ultratenkým ochranným sklem vzbuzuje psaní neuvěřitelný dojem, který se zalíbí zkrátka každému, kdo to vyzkouší. Pokud jste tedy podobně jako já neznali doposud nic jiného než stylusy z PDA z roku 1,2,3, pak věřte, že to co přináší Apple Pencil je skutečně zcela jiný zážitek, který se vám bude zatraceně líbit!