Ovladače PS DualSense již brzy získají tuto skvělou vychytávku! Využijete ji i s Apple produkty

Ovladače PlayStation řady DualSense a DualSense Edge se těší oblibě nejen u konzolových hráčů, ale i mezi uživateli Apple zařízení. Ještě v průběhu tohoto roku se navíc dočkají vylepšení, které jim výrazně usnadní každodenní používání – zejména těm, kteří často přecházejí mezi různými zařízeními. Sony i Apple tím potvrzují, že komfort hráčů i technická provázanost platforem hrají čím dál větší roli.

PlayStation ovladače řady DualSense a DualSense Edge se už nějakou dobu těší velké popularitě nejen mezi hráči na konzoli PS5, ale i mezi uživateli Apple zařízení. Díky oficiální podpoře systému iOS, iPadOS, macOS a nově také visionOS jsou tyto ovladače častou volbou pro všechny, kdo chtějí kvalitní herní zážitek napříč platformami. A právě pro ně se blíží velmi očekávaná změna – možnost spárovat ovladač s více zařízeními současně.

Konec neustálého párování

Až dosud bylo nutné při každém přepínání mezi zařízeními znovu vstupovat do párovacího režimu, vyhledávat ovladač v nastavení Bluetooth a doufat, že se objeví v nabídce. Tento proces byl nejen zdlouhavý, ale často i frustrující – obzvlášť pokud jste ovladač používali na více místech (např. doma s PS5, na cestách s iPadem nebo při práci s Macem). Připravovaná aktualizace vše zjednoduší. Uživatelé si budou moci spárovat ovladač až se čtyřmi zařízeními zároveň a mezi nimi přepínat jediným stiskem kombinace tlačítek.

Jak to bude fungovat?

Pro přepnutí na konkrétní zařízení jednoduše stisknete tlačítko PS + jedno z hlavních tlačítek ovladače podle toho, ke kterému zařízení dané tlačítko (trojúhelník, kroužek, křížek či čtverec) přiřadíte. Na základě výběru se rozsvítí příslušný počet indikačních světel, která napoví, ke kterému zařízení je ovladač právě připojen. Tato funkce výrazně zrychlí celý proces a ocení ji zejména uživatelé, kteří ovladač využívají mezi více ekosystémy – typicky např. PlayStation 5, Mac, iPad Pro a Apple Vision Pro.

Kdy bude novinka dostupná?

Společnost Sony oznámila, že beta testování nové funkce začne 24. července 2025. Pokud vše půjde podle plánu, ostré nasazení aktualizace se očekává na přelomu srpna a září. Funkce bude aktivována prostřednictvím aktualizace ovladače přes konzoli PlayStation. Po jejím provedení bude přepínání mezi zařízeními dostupné všem uživatelům s kompatibilním ovladačem.

Zatím není jasné, zda se podobné možnosti dočkají také ovladače Sense pro PlayStation VR2, které od visionOS 26 podporují párování s Apple Vision Pro. Pokud by Sony přineslo stejnou funkci i pro tuto řadu, byla by to příjemná zpráva pro fanoušky virtuální reality, kteří chtějí volně přecházet mezi PlayStation a Apple ekosystémem.

