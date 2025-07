Odstartovaly předobjednávky na PlayStation 5 30th Anniversary Edition!

Před malou chvílí odstartovaly předobjednávky limitované edice PlayStation produktů k 30. výročí značky a jde bez nadsázky o velkou událost. Po zhruba 10 měsících od chvíle, kdy Sony tuto kolekci poprvé představilo a v podstatě ihned vyprodalo, dostávají fanoušci druhou šanci. A co si budeme povídat – ta rozhodně přijde vhod.

Původní uvedení limitované 30th Anniversary edice PS5, ovladačů i handheldu Portal loni doprovázel obrovský zájem, který vedl k extrémně rychlému vyprodání zásob. Mnozí zájemci se tak k produktům vůbec nedostali, zatímco jiní – často překupníci – si jich naopak pořídili hned několik s vidinou zisku při dalším přeprodeji. Sony však právě těmto spekulantům teď udělalo nemalou čáru přes rozpočet. Jak totiž bez většího varování oznámilo, limitovaná edice se vrací na scénu a to včetně možnosti její předobjednávky.

Předobjednávky startují právě dnes, tedy 23. července, a to u vybraných autorizovaných prodejců. Samotný prodej je pak naplánovaný na 29. září letošního roku, takže zájemci si opět pár týdnů počkají – podobně jako tomu bylo už u první vlny. Co se týče dostupných produktů, v Česku nabídka takřka odpovídá loňsku. Znamená to, že k dispozici budou konzole PS5 Slim a ovladače DualSense. Naopak PS5 Pro, DualSense Edge a handheld Portal v narozeninovém kabátku u nás tentokrát chybí.