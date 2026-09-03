LEGO oficiálně představilo legendární PlayStation 1 v téměř skutečné velikosti, je napěchovaný detaily

Velký únik LEGO PlayStation z minulých dní se před pár minutami proměnil v realitu. Sony totiž během State of Play společně s LEGO oficiálně představilo stavebnici původní PlayStation a musím říct, že pokud jste na první konzoli Sony vyrůstali stejně jako já, pravděpodobně tomuto krásnému kousku neodoláte. Nejde totiž o žádnou malou dekoraci na poličku, ale o téměř 1:1 repliku legendární konzole doplněnou o ovladač a několik opravdu povedených překvapení.
LEGO PlayStation se skládá z celkem 1911 dílků a po sestavení má konzole na šířku přibližně 26 centimetrů. Sony přímo uvádí, že měřítkem se blíží skutečné PS1, takže výsledný model by měl vedle originální konzole působit opravdu věrně. Součástí stavebnice je samozřejmě také ikonický původní PlayStation Controller, který lze stejně jako u skutečné konzole připojit k jejímu přednímu panelu.
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Právě malé skryté detaily jsou pak za mě osobně zřejmě tou nejkouzelnější částí celého setu. Funkční jsou například tlačítka Power a Open a LEGO se Sony do stavebnice schovaly také odkazy na historii PlayStation. Největším překvapením jsou pak dvě malá dioramata inspirovaná hrami Gran Turismo a Ape Escape, která lze vložit přímo do konzole nebo je vystavit samostatně. Gran Turismo dostalo miniaturní závodní okruh včetně drobných automobilů, zatímco Ape Escape nabízí ostrůvek s opicí, u které lze dokonce měnit modré a červené světlo na helmě.
Co se týče ceny, LEGO PlayStation vyjde na 159,99 eura, což je upřímně řečeno na tento typ setu dle mého názoru docela přijatelné. Oficiální českou cenovku se mi v tuto chvíli nepodařilo dohledat, nicméně k zalistování setu dojde pravděpodobně co nevidět. Do prodeje zamíří 1. října přes PlayStation Direct ve vybraných evropských zemích a současně jej od tohoto data získají v předprodeji členové LEGO Insiders. Běžný prodej přes LEGO začne 4. října.
Co tedy říci závěrem? Za mě coby fanouška prvního PlayStationu a LEGO stavebnic je výsledná podoba možná ještě lepší, než naznačoval předchozí únik. 1911 dílků, téměř skutečná velikost, ovladač a hlavně schovaná herní dioramata dělají z LEGO PlayStation stavebnici, který necílí jen na fanoušky LEGO, ale především na hráče, kteří u PS1 strávili dětství. A těch pár tisícovek z nich podle mě LEGO vytáhne docela snadno.