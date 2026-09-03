iPhone 18 Pro (Max) výrazně zdraží. Na tyto ceny se za pár týdnů připravte

Do představení iPhone 18 Pro zbývá už jen pár dní a vedle barev, fotoaparátů či výkonu začíná být čím dál jasnější také jedna podstatně méně příjemná věc. Letošní generace bude totiž zřejmě výrazně dražší než ta předešlá, což v předešlých týdnech zaznělo hned několikrát od nejrůznějších zdrojů. Se svou troškou do mlýna navíc nyní přichází i analytici z TrendForce, kteří zveřejnili svůj nový cenový odhad. A ten upřímně řečeno absolutně nepotěší. iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max má totiž podle něj zdražit až o 150 až 200 dolarů.
Základní iPhone 17 Pro se v USA prodává za 1099 dolarů, v Česku pak startoval na 32 990 Kč. Sluší se zde však jedním dechem dodat, že Apple vyšší cenu do jisté míry vykompenzoval tím, že v základu nasadil 256GB úložiště, takže de facto jen zařízl nejlevnější možnou variantu předešlých let se 128GB. Podobnou fintu však už letos bohužel nevyužije a co víc, iPhone 18 Pro zdraží na 1249 až 1299 dolarů. Pokud se tak skutečně stane, v Česku se může základní iPhone 18 Pro prodávat za 38 990 Kč, jelikož za tolik Apple nyní prodává iPhone 17 Pro 512GB, který v USA stojí právě 1299 Kč. U iPhone 18 Pro Max se současných 1199 dolarů může změnit na 1349 až 1399 dolarů. V Česku se tak můžeme dostat až na 40 990 Kč a to podle stejné logiky cenotvorby, kterou jsme použili výše. V obou případech se tedy bavíme o poměrně citelném meziročním skoku.
Fotogalerie
Hlavním problémem zdražování jsou dle analytiků nepřekvapivě paměťové čipy, kdy například vzrostla meziročně cena 256GB paměťového čipu téměř o 400 % a celkové výrobní náklady na 256GB Pro model mají být zhruba o 38 % vyšší než před rokem. Apple navíc soupeří o výrobní kapacity s obrovskou poptávkou ze strany AI infrastruktury. O to zajímavější je nicméně to, že dne analytiků Apple přitom nemá zákazníkům přenést celé zvýšení nákladů a část z něj údajně vezme na sebe prostřednictvím nižší marže. Ani to však podle současných odhadů nebude stačit k udržení loňských cen, byť nás může trochu těšit fakt, že mohlo být vlastně ještě hůř.
A levnější únik letos nepřijde ani v podobě klasického iPhone 18. Apple totiž mění svůj tradiční harmonogram a základní iPhone 18, iPhone 18e a iPhone Air 2 má představit až na jaře 2027. V září tak bude nabídka nových iPhone tvořena prakticky výhradně drahými modely, přičemž na jaře příštího roku lze očekávat zdražení i u této řady. Jak moc zde ceny vyskočí můžeme sice jen hádat, v redakci bychom se však nedivili, kdyby šly nahoru v podobné míře jako u Pro modelů – tedy o 150 až 200 dolarů.
Zda se analytici z TrendForce trefili přímo do černého se samozřejmě dozvíme až 9. září na Apple Keynote. Pokud se ale současný odhad potvrdí, bude iPhone 18 Pro jedním z nejvýraznějších cenových skoků posledních generací. A docela se bojím, co pak Apple vymyslí s českými cenovkami i u ostatních produktů, protože připlácet si nějak zásadně za Apple Watch či AirPods úplně nechci.