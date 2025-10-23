Zavřít reklamu

iPhone dostane příští rok revoluční čip! Může ale kvůli němu pořádně zdražit

Vše o Apple
Jiří Filip
Vypadá to, že příští rok se dočkáme dalšího velkého milníku v historii jablečných procesorů. Podle informací deníku China Times totiž Apple chystá čip s označením A20, který by měl jako první v historii iPhonů využít 2nm výrobní proces, což by jej mělo zásadně posunout kupředu. Jednalo by se totiž o menší čip s nižší spotřebou, vyšším výkonem a efektivitou. Jenže každá revoluce má svou cenu, a v tomto případě zřejmě doslova. TSMC, které má čipy pro Apple vyrábět, už údajně partnery upozornilo, že cena nového 2nm procesu bude až o 50 % vyšší než u současné 3nm technologie. Důvodem jsou především astronomické náklady na přechod na novou architekturu a také to, že výtěžnost výroby je zatím relativně nízká.

Podle zdrojů by se tak jediný čip A20 mohl pohybovat kolem ceny 280 dolarů, což z něj činí pravděpodobně nejdražší součástku v celém iPhonu.  Jen pro představu, aktuální čip A18 se podle dřívějších zpráv od DigiTimes pohyboval okolo 45 dolarů, což je částka, která při pohledu na současná čísla působí skoro úsměvně. Analytik Ming-Chi Kuo přitom už loni varoval, že kvůli vysokým nákladům se 2nm čip zřejmě neobjeví ve všech verzích iPhonu 18. „Apple bude muset pečlivě zvážit, kde se mu vyplatí nasazení nové architektury,“ uvedl tehdy.

Pokud se tedy informace potvrdí, iPhone 18 Pro a Pro Max by mohly být jedinými modely, které A20 dostanou, zatímco levnější verze zůstanou u vylepšeného A18. A i když je 2nm proces bezesporu technologickým skvostem, Applu přináší i dilema, kdy buď část vyšších nákladů přenese na zákazníky, nebo se spokojí s nižšími maržemi. A jak známe Apple, druhá možnost se mu zřejmě příliš nezamlouvá, takže je ve vzduchu zajímavé zdražení. 

