Apple Vision Pro přináší dechberoucí let s piloty F-18

Apple Vision Pro
Martin Hradecký
Apple Vision Pro pokračuje ve své misi nabídnout nejpůsobivější zážitky ve světě videa. Nejnovější imerzivní film s názvem Flight Ready přináší divákům pohled na svět z kokpitu stíhačky F-18. Apple tento snímek vydal symbolicky u příležitosti Dne válečných veteránů.

flight ready

Film trvá 14 minut a vezme diváky přímo na palubu letadlové lodi USS Nimitz, odkud F-18 vzlétají. Díky unikátnímu formátu Apple Immersive Video má každý divák pocit, že sedí přímo v kokpitu — obklopený zvuky a pohyby stíhačky ve vzduchu.

Nejlepší podívaná pro fanoušky letectví

Flight Ready zaujme především milovníky vojenského letectví. Detailní záběry pilotů během startu, letu i přistání ukazují intenzitu jejich každodenní práce. V kombinaci s Apple Vision Pro, které nabízí prostorový obraz i zvuk, vzniká mimořádně realistický a pohlcující zážitek.

Film je dostupný přes aplikaci Apple TV a lze jej sledovat výhradně prostřednictvím Apple Vision Pro. Tato exkluzivita potvrzuje ambice Applu stát se lídrem v oblasti imerzivního videoobsahu a ukazuje, jak silný dopad může mít kombinace špičkového hardwaru a kreativního přístupu ke storytellingu.

Pokud jste fanoušky technologií, vojenského letectví nebo jen hledáte vizuálně podmanivý zážitek, Flight Ready rozhodně stojí za to. Apple tímto filmem opět ukazuje, jak může vypadat budoucnost sledování obsahu v éře rozšířené reality.

