Internetem se šíří falešné výroky nového šéfa Apple. Jsou naprosto absurdní, lidé jim přesto věří

Svět internetu mě nepřestává překvapovat minimálně ve dvou věcech. Tou první je fakt, jak šílené falešné, vyloženě lživé zprávy se na něm prakticky dennodenně objevují a tou druhou a za mě osobně ještě horší věcí je pak to, jak moc lidí těmto zprávám bezmyšlenkovitě věří, aniž by si je jakkoliv ověřili. Ostatně, určitě jste si už třeba na Instagramu všimli nejrůznějších videí, která jsou na první pohled při zhodnocení selským rozumem falešná, ale sbírají tisíce lajků a nadšených komentářů. Mě coby člověka, který se živí psaním o technologiích, pak dokáží nejvíc naštvat nejrůznější videonávody na naprosto zcestné funkce, které sice iPhone vůbec nenabízí (ani technicky nemůže), ale lidé jsou z nich v komentářích přesto nadšeni. Viděl jsem takhle třeba aktivaci skryté termokamery, Magic Mouse a dalších podobných legrácek, což jsou samozřejmě věci, které iPhone vůbec nenabízí. Nyní se pak v souvislosti s nástupem nového Apple šíří po internetu další vlna naprosto šílených zpráv, které jsou sice „na oko“ líbivé, nicméně zcela vylhané.
🚨 ÚLTIMA HORA: salen a la luz 9 polémicas declaraciones de John Ternus, nuevo CEO de Apple:
1. “A partir de este año incluiremos un adaptador de carga ultrarrápida y un cable reinforced en las cajas de todos los nuevos iPhone.”
– John Ternus en The Wall Street Journal ↓
— Alvaro_Maestro (@alvaro_maestro) September 2, 2026
Příspěvků o údajných výrocích nového šéfa Apple je na sociálních sítích celá řada a co víc, sklízejí miliony zobrazení a tisíce lajků. Níže můžete vidět jeden, který v době psaní článku hlásil 2,3 milionu zobrazení, 3 tisíce lajků a 1 tisíc uložení na platformě X. Přitom se jedná o účet s pouhými 8 tisíci sledujících, který nemá žádnou závratně zajímavou historii. I tak mu ale lidé bezmezně věří. A aby taky ne, když přispěvatel údajně cituje slova Ternuse z rozhovorů se světovými médii či Apple Newsroom (tedy tiskového centra Apple).
Vylhané citace Ternuse jsou přitom opravdu zajímavé. Nechybí v nich třeba slib ultrarychlého nabíjecího adaptéru do balení nových iPhone, dále pak Apple TV+ a Apple Arcade zdarma k rodinným iCloud+ plánům, Apple Intelligence bez jakéhokoliv předplatného zcela neomezeně, navýšení základního úložiště všech iPhone a iPadů na 512GB, uživatelsky vyměnitelné baterie v iPhone, nulová globální omezení iOS funkcí, 10 let aktualizací iOS či podpora funkce Najít na Androidu. Ano, uznávám, že jde o opravdu líbivé myšlenky, které by se mnoha z nás jistě líbily, kdyby se povedly zrealizovat. Faktem však je, že nic takového z úst Ternuse nezaznělo a pravděpodobně ani nezazní. Jakékoliv citace jsou tedy naprosto vylhané a falešné.
O to víc tak člověka zaráží, kolik lidí je schopno bez jakéhokoliv ověření podobným nesmyslům věřit. Ještě horší je ale pak to, že na základě těchto lží pak bude spousta lidí za pár týdnů či měsíců naštvaná, že se nic z toho nevyplní, protože budou žít v přesvědčení, že tyto věci skutečně přislíbené byly. Ostatně, toho si lze všimnout už nyní, kdy se po sociálních sítích šíří videa, jak lidé trhají staré krabičky od iPhone, protože se má pod papírovou přepážkou skrývat kabel, nabíječka či AirPods. V komentářích se pak člověk často dozví, že na toho a toho člověka Apple zapomněl a nešetří se proto na jeho účet kritikou.
Až tedy budete příště podobné příspěvky někde sledovat, nevěřte jim prosím „na první dobrou“, ale ověřte si je z více zdrojů. Internet se totiž začíná stávat čím dál tím větším smetištěm informací a tomuto stavu dopomáhá do značné míry právě fakt, že lidé přestávají být schopni si dané informace ověřit – ať už kvůli lenosti či čemukoliv jinému.