10 lží kolujících po internetu, kterým přesto mnozí lidé věří

Již jste se setkali s tím, jak se třeba někdo z vašich známých ztotožňoval se zažitým tvrzením, že je-li nějaká informace na internetu, tak to přece musí být pravda? Následujících několik příkladů demonstruje neopodstatněnost takové představy, zvláště v dnešní době plné klamavých zpráv, které si kladou za cíl zmanipulovat myšlenky a názory lidí. Dnes se podíváme na několik „faktů", jež mohou posloužit jako model toho, kdy údaje na síti nejsou tak úplně pravdivé, nebo tuto vlastnost zcela postrádají, přičemž některé z nich jsou úsměvně absurdní, zatímco jiné mohou mít potencionálně závažné důsledky, pakliže je daná osoba neidentifikuje jako lživé.

Smrt následkem vylíhnutí pavouka v neupravených ženských vlasech Tento příběh vznikl ještě před příchodem internetu, konkrétně v padesátých letech 20. století, ale v nejrůznějších průběžně obměňovaných mutacích přetrvává i v digitálním prostředí dodnes. V originále zní zhruba takto: Žena, která nosila obrovský drdol, o něj vůbec nepečovala, tedy jej nikdy nerozplétala, nečesala ani nemyla. Jednoho dne jí do vlasů spadl pavouk, usídlil se tam a nakonec se zde vylíhl zástupce nové generace, který nositelku kousl a přivodil jí smrt… Věřte, nevěřte, ale je to fikce ve variaci z 60. let (coby narážka na dlouhé a neupravené vlasy) i v té z devadesátek, (kdy drdol nahradily aktuálnější dredy).

Zákeřné pavoučí žvýkačky Pokud patříte k těm, kdo si v 70. a 80. letech minulého století užívali výhody i nevýhody dětství, možná si vzpomenete na (u nás spíše tuzexový) fenomén, pravé, americké žvýkačky Bubble Yum. Tak sladké! Tak měkké! Tak… plné pavoučích vajíček? Cože? Ano, z ne zcela jasných důvodů, ať už za tím stál záměr zlých jazyků, či konkurenční boj, se rozšířily zvěsti, že Bubble Yum jsou vyrobeny z pavoučích vajíček, pavoučích nohou nebo pavučin (to se lišilo podle zdroje), což samozřejmě nijak neodpovídalo pravdě a společnost utratila více než 100 000 dolarů za boj proti této fámě. Ta se však vděčně šíří po síti i v současnosti, přestože v době, kdy v supermarketech stále častěji narážíme na přinejmenším exoticky působící pokrmy z larviček a brouků, už to možná nepůsobí „tak jedinečně“.

Zavirované cukrovinky Tato zpráva, jejíž titulek by mohl znít „Tak dobré, až to musí být smrtelné“ o cukrovinkách Cadbury se začala šířit začátkem minulého roku, přičemž tato spekulace hovořila o zatčení jednoho ze zaměstnanců zmíněné společnosti za to, že do jejích výrobků „přidal svou krev nakaženou virem HIV“. To je však čistě výplodem podivně kreativní mysli. Především virus HIV nepřežívá mimo své hostitelské prostředí v podobě lidských tělesných tekutin tak dlouho, aby představoval riziko, i kdyby se zaměstnanec něčeho takového dopustil, o čemž však neexistuje žádný záznam, stejně jako o jakémkoli zatčení v podobné souvislosti. Totéž platí pro verzi, kdy do tohoto scénáře zasadíte místo čokolády Pepsi, popřípadě některé další nápoje, pokrmy či laskominy.

Tajemství čokoládového mléka Možná vám to bude připadat neuvěřitelné, ale skutečně existují jedinci, kteří za věrohodnou odpověď na otázku: jak čokoládové mléko získá hnědou barvu, jsou schopni považovat skutečnost, že se vyrábí z mléka, které bylo odmítnuto k běžnému prodeji, protože obsahuje kravskou krev, jak to zmiňují některé internetové příspěvky. Nesmyslnost podobných povídaček nejspíš není třeba nějak zdůrazňovat, neboť se pohybují zhruba na stejné úrovni jako přesvědčení, že produkt pochází výhradně od hnědých krav. Tentokrát je nejrozšířenější názor tím správným a viníkem je opravdu kakaovník.

Na věčné časy s Twinkies Jádrem další hojně rozšířené pověry na síti je další americká klasika – Twinkies. Přes všechna tvrzení digitálního světa, tyto úžasné buchtičky nepřežijí věčně. Mají trvanlivost 25 dní, což je sice samo o sobě na sladké pečivo docela nadprůměrné, ale na druhou stranu nejde ani o celý měsíc, natož údajných 7 let, 25 let, ani 100 let nebo dokonce, jak se lze dočíst, neomezeně. Přes všechna zbožná přání je třeba se s tím smířit, jít dál a nejlépe si je 26. den raději odepřít.

Spi, děťátko, spi… „Kéž by,“ řeknou si možná někteří rodiče. Rozhodně však není dobré spoléhat na internetovou fámu z těch, jež se přílišnou invencí rozhodně nevyznačují, když konstatují, že úžasný nový vynález – uspávací pistoli, která všem dětem zaručí klidný a bezpečný spánek, zrovna schválily úřady. Je s podivem, že vůbec něco podobného stojí autorům za vypuštění do světa. Tedy (bohužel) pro sladké sny našich ratolestí stále platí houpání, pohádky a ukolébavky.

Přepošli TOTO Znáte ty příspěvky na sítích, které vám říkají, abyste „přeposláním pomohli financovat lékařskou péči“ pro chlapce, kterého postřelil jeho nevlastní otec, dívku s obrovským, znetvořujícím nádorem, novorozence narozeného se srdcem mimo tělo nebo řadu dalších dětí, které potkal strašný osud zobrazený na hrůzných fotografiích? I těmto výzvám se pravda vyhýbá. Bylo by to hezké, ale takto to skutečně nefunguje. Samozřejmě, že na svých profilech můžeme narazit na legitimní prosbu o pomoc, je to jeden z přínosů sociálních médií, která takto dokáží oslovit široké publikum, ale chceme-li přispět ke změně něčího života, nejlepší způsob je stále ten staromódní – věnovat finanční prostředky nebo do věci investovat svůj čas, nikoli bezcennou textovou zprávu.

Ošetření kořenových kanálků způsobuje rakovinu Ošetření kořenových kanálků nepatří mezi zrovna příjemné procedury, které lze absolvovat, pročež možná hledáte nějaký přesvědčivý argument, proč něco takového nepodstoupit. Ovšem to, že způsobují rakovinu, jak se říká na internetu, by mezi ně patřit nemělo, neboť je to další z nepravdivých tezí. Ve skutečnosti jsou zdravé zuby a dásně spojeny s lepším fyzickým stavem obecně a výzkumy ukázaly, že u pacientů, kteří i vícekrát podstoupili léčbu kořenových kanálků nebo se podrobili podobným endodontickým zákrokům, bylo ve skutečnosti riziko rakoviny nižší.

Očkování proti chřipce způsobuje chřipku „Smrtící chřipková epidemie způsobená očkováním proti ní útočí“. I takto mohou znít některé nadpisy. Téma si v online prostoru pravidelně připisuje úctyhodné množství příspěvků a bezpočet reakcí. Jistě, k dokonalosti vakcín máme ještě daleko a vždy existuje jisté procento lidí, pro které může být nevhodným řešením, ať už z pohledu účinnosti, nebo rizika vedlejších účinků, výše uvedené tvrzení je však nepravdivé a zvažujete-li očkování, rozhodně se poraďte se svým lékařem, který nejlépe zhodnotí, jestli je to v kontextu vašeho zdravotního stavu žádoucí, případně kterou z nabízených možností vybrat, a nenechte se jakkoli vyvést z míry těmito poplašnými informacemi pochybného původu.