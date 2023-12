Kopie Alzy: Přes tuto dokonalou kopii Alzy přicházejí lidé o peníze

Sezóna internetových scamů je v plném proudu, ostatně jak je před Vánoci zvykem. Internetoví podvodníci se jako již tradičně vydávají i za největší hráče českého eshopového světa v čele s Alzou. Právě ta musí řešit v posledních dnech, týdnech a měsících nepřeberné množství nejrůznějších podvodných mailů, textových zpráv či falešných stránek, které se za ní vydávají. Doposud byly však tyto podvody poměrně snadno rozeznatelné, což se ale nyní mění. Internetem totiž začala kolovat de facto dokonalá kopie webu Alza.cz, která převzala od Alzy třeba i celý nákupní proces a validaci. Ostatně, podívejte se sami na video, které průchod touto falešnou Alzou zachycuje.

Ale to je hezký scam… Kopie webu @Alzacz na doménu allza website, včetně celého nákupního procesu a validace, akorát platba jen kartou, pak kopie @gopaycz brány – nu a pak sbohem peníze na kartě…

A jako bonus to je reklama tady na Xitteru. Well done, Elone… pic.twitter.com/WCbljHWoia

— Martin Jurica ​ ​ ​ 🐕 (@maestrosill) December 13, 2023