Čeká iPhone 18 (Pro) zdražení? Jeden z nejpřesnějších analytiků má jasno!

Apple podle všeho znovu chystá jeden ze svých typických tahů. I když se v zákulisí začíná mluvit o výrazném zdražování operačních pamětí, které má v roce 2026 dopadnout na celý mobilní trh, základní cena iPhonu 18 (Pro) by měla zůstat beze změny. Tvrdí to alespoň známý analytik Ming-Chi Kuo, který má dlouhodobě velmi dobrý přehled o dodavatelském řetězci Applu.
Problémem mají být především paměti typu DRAM, které začínají být kvůli rostoucí poptávce nedostatkovým zbožím a jejich ceny už teď rostou. Apple pak podle Kua vyjednává ceny pamětí se svými dodavateli čtvrtletně a další zdražení se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2026. To má navázat na už proběhlý nárůst z prvního čtvrtletí, kdy se ceny meziročně zvedly zhruba o 10 až 25 procent. Vyšší ceny pamětí se samozřejmě projeví na maržích jednotlivých iPhonů. Jenže právě tady se ukazuje, jak silnou pozici Apple má. Zatímco menší výrobci si ani při ochotě zaplatit často nemohou být jistí dodávkami, Apple si podle Kuových zdrojů dokáže zajistit stabilní přísun komponentů i v době, kdy je trh pod tlakem. Podle analytika tak jde o jasný důkaz vyjednávací síly Applu, kterou firma využívá ve svůj prospěch.
Strategie je přitom poměrně jasná. Apple je ochoten část vyšších nákladů spolknout skrze snížení marže, udržet ceny telefonů na uzdě a využít tak chaosu na trhu k posílení své pozice. Ztrátu na hardwarových maržích si pak může vynahradit jinde, typicky na službách, které jsou pro firmu dlouhodobě čím dál důležitější.
Téma vyšších nákladů na paměti by se mohlo objevit už na hospodářském hovoru k výsledkům za první fiskální čtvrtletí roku 2026, který připadá na 29. ledna. Kuo ale očekává, že Apple se bude zdražování vyhýbat, jak jen to půjde, a minimálně základní cena iPhonu 18 zůstane stejná jako u předchozí generace. Ostatně není to poprvé, kdy Apple podobnou situaci řeší. Už u iPhonu 17 se firmě podařilo udržet základní model na stejné ceně 799 dolarů, i když u verzí Pro došlo ke zdražení kvůli navýšení minimální kapacity úložiště na 256 GB.
Je ale fér dodat, že paměti nejsou jediným rizikem. Nedostatek se může týkat i dalších komponent, jako jsou LPDDR nebo NAND čipy, které teď ve velkém pohlcuje AI průmysl. Výrobci čipů dávají přednost zakázkám pro datová centra a servery, což může v dalších měsících tlačit ceny smartphonů nahoru napříč celým trhem. Apple se však alespoň u iPhonu 18 zjevně pokusí, aby to běžní zákazníci na cenovce poznali co nejméně.