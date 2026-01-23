Uniklo, jak moc se zmenší Dynamic Island u iPhone 18 Pro! Tento render vám v tom udělá jasno

Zdá se, že u iPhonu 18 Pro se podle všeho skutečně schyluje k další, tentokrát spíš evoluční než revoluční změně v oblasti displeje. Už i známá leaker Ice Universe totiž potvrdil, že Dynamic Island u modelů iPhone 18 Pro a 18 Pro Max výrazně zmenší své rozměry. Konkrétně má být přibližně o 35 % užší než u letošních iPhonů 17 Pro, což by v praxi znamenalo zúžení zhruba z 20,7 mm na přibližně 13,5 mm. Na papíře to možná nezní dramaticky, ale při každodenním používání by to už mohl být rozdíl, kterého si uživatel všimne na první pohled.
Zmenšení Dynamic Islandu zapadá do starších informací, podle nichž Apple postupně přesouvá některé senzory Face ID pod displej. Původně se mluvilo o tom, že iPhone 18 Pro přejde rovnou na klasický průstřel pro přední kameru, podobně jako to známe z Androidu, a pilulkový výřez tak úplně zmizí. Aktuální realita má být ale střízlivější. Pod displej se má letos dostat jen část Face ID, konkrétně flood illuminator, což Applu umožní Dynamic Island pouze zmenšit, nikoli odstranit úplně. Na to, jak by měl menší Dynamic Island na iPhone vypadat, se můžete podívat v galerii níže.
Fotogalerie
Podle Rossa Younga, který má v oblasti displejů velmi solidní reputaci, s námi menší Dynamic Island zůstane minimálně do roku 2027. Jinými slovy, na opravdu „čistý“ displej bez jakéhokoli výřezu si ještě pár let počkáme. Apple tak zjevně volí opatrnou cestu a technologii pod displejem zavádí postupně, krok za krokem, místo aby riskoval kompromisy v kvalitě nebo spolehlivosti.
Ice Universe sice nemá stoprocentní úspěšnost, ale v minulosti už několikrát trefil přesné rozměry iPhonů, takže jeho tvrzení nelze úplně přehlížet. Pokud se informace potvrdí, iPhone 18 Pro nabídne o něco elegantnější čelní stranu a víc prostoru pro obsah, aniž by Apple musel kompletně překopat zavedený koncept. Oficiální potvrzení bychom se měli dočkat tradičně v září, kdy Apple novou generaci iPhonů představí. A jestli se menší Dynamic Island ukáže jako dostatečný mezikrok, nebo jen další čekání na „ten pravý“ bezrámečkový iPhone, to už ukáže až čas.