Nový vzhled přední strany iPhone 18 Pro potvrzen! Takto bude nejočekávanější mobil letoška zepředu vypadat

Zdá se, že včerejší únik fotky dílu pro iPhone 18 Pro odráží skutečnou realitu a lze jej tedy považovat víceméně za potvrzení toho, jak bude přední strana letošních iPhonů 18 Pro vypadat. Věrohodnost úniku totiž potvrdil v minulosti velmi spolehlivý analytik Ross Young, který se zaměřuje právě na oblast displejů a který v minulosti hned několikrát přesně předpověděl to, co se na tomto poli u Applu chystá. Young nyní uvedl, že nejnovější tvrzení čínského leakera vystupujícího pod přezdívkou Instant Digital přesně odpovídá tomu, co sám naznačoval už ve své zprávě z loňského roku, kterou opíral o své zdroje z dodavatelského řetězce.
To jinými slovy znamená, že Apple u iPhonu 18 Pro skutečně začne přesouvat část systému Face ID pod displej, ale nepůjde o kompletní zmizení všech prvků. Konkrétně by se pod obrazovku měl dostat pouze IR flood illuminator, zatímco dot projektor, infračervená kamera i přední selfie kamera zůstanou stále viditelné. Výsledkem má být menší a decentnější Dynamic Island, který zůstane uprostřed horní části displeje, jen v citelně zmenšené podobě oproti modelům od iPhonu 14 Pro až po iPhone 17 Pro. Dá se tedy říci, že Apple půjde cestou, kterou si prošlapal už v minulosti u výřezu v displeji. Ten totiž taktéž nejprve zmenšil (konkrétně zúžil), aby jej mohl následně přeměnit na Dynamic Island.
Fotogalerie
Zmenšený Dynamic Island jednak zapadá do Youngových starších predikcí, ale také do dřívějších informací od Marka Gurmana z Bloombergu. Zároveň tím však padá nedávná zpráva serveru The Information, podle níž měl Apple Dynamic Island úplně zrušit a nahradit jej klasickým průstřelem v levém horním rohu displeje. Young se na konto The Information domnívá, že zde mohlo dojít k nepochopení nebo zkreslení informací, patrně kvůli tomu, že zdroje pracovaly jen s částečnými detaily o technologii Face ID pod displejem.
Pokud se tyto informace potvrdí, Apple bude u iPhonu 18 Pro postupovat spíše evolučně než revolučně. Dynamic Island tedy nezmizí, ale udělá další krok k tomu, aby byl co nejméně nápadný. Oficiální odpověď na všechny spekulace bychom se nicméně měli dozvědět až tradičně v září, kdy Apple novou generaci iPhonů představí.