Unikla fotka klíčové součástky z iPhone 18 Pro! Potvrzuje jeho nový design přední strany

Okolo podoby přední strany iPhonu 18 Pro panoval v posledních měsících poměrně solidní chaos. Jedni mluvili o Face ID pod displejem, druzí o přesunu přední kamery do levého horního rohu a další spekulovali, že Dynamic Island buď výrazně změní tvar, nebo rovnou zmizí. Nejnovější únik ale naznačuje, že realita bude mnohem umírněnější a zároveň typicky „jablečná“.
Známý leaker Instant Digital, který publikuje informace na čínské síti Weibo, totiž přišel s novými detaily a fotkou údajné sestavy Face ID senzorů pro iPhone 18 Pro. A právě ten má celou situaci poměrně dobře vysvětlovat. Na snímku je vidět modul Face ID složený ze tří částí umístěných na jednom flex kabelu. Vlevo se nachází infračervený flood illuminator, uprostřed dot projektor a napravo infračervená kamera.
Zásadní je právě rozložení těchto komponent. Podle leakera to vypadá, že pouze flood illuminator, tedy relativně jednoduchá a malá součástka, by se mohla přesunout pod displej, konkrétně do levé horní části obrazovky. Naopak dot projektor a infračervená kamera mají zůstat uprostřed a být stále součástí Dynamic Islandu, jen v jeho zmenšené podobě.
To by zároveň vysvětlovalo, proč se v poslední době objevily zprávy o „něčem“ v levém horním rohu displeje. Minulý měsíc totiž server The Information tvrdil, že Apple přesune přední kameru právě tam, což by znamenalo konec pilulkovitého výřezu. Instant Digital ale tuto zprávu přímo rozporuje. Podle něj šlo totiž o špatně přeložené nebo špatně pochopené informace z čínských a korejských zdrojů, které mluvily o přesunu infračervené komponenty, nikoliv o viditelné kameře. Apple má navíc dlouhodobě ve zvyku měnit vnitřní uspořádání senzorů postupně a nenápadně, aniž by to nutně znamenalo dramatickou změnu vzhledu zvenčí. A přesně to má být i případ iPhonu 18 Pro.
Fotogalerie
Pokud se tedy tento únik potvrdí, můžeme se rozloučit s představou viditelné dírky v levém horním rohu displeje. iPhone 18 Pro i 18 Pro Max mají totiž podle všeho opět nabídnout stále centrálně umístěný Dynamic Island, jen o něco menší než dnes. Toho Apple dosáhne právě tím, že část Face ID schová pod displej, zatímco klíčové senzory zůstanou tam, kde dávají technicky i vizuálně největší smysl.
Oficiální představení iPhonu 18 Pro se očekává tradičně v září. A pokud se do té doby neobjeví další protichůdné úniky, začíná se rýsovat poměrně jasný obrázek. Žádná radikální změna, žádná kamera v rohu, ale další krok v dlouhodobé snaze Applu co nejvíc „uklidit“ přední stranu iPhonu bez kompromisů ve funkčnosti nás ale dle všeho nečeká.