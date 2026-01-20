iPhone Air 2 už letos? Je to možné!

Okolo iPhonu Air 2 se v posledních měsících začíná motat čím dál víc nejasností a zdá se, že ani Apple v tomto případě nehraje úplně otevřenou hru. Zatímco některé zdroje tvrdily, že se druhé generace tohoto modelu dočkáme nejdříve v roce 2027, čínský leaker vystupující pod přezdívkou Fixed Focus Digital přichází s opačným tvrzením. Podle něj má Apple uvést iPhone Air 2 už letos na podzim.
Leaker na Weibu navazuje na nedávné informace, které sdílel už koncem loňského roku, a nyní je ještě posiluje. Zpětná vazba přímo z výroby má podle něj stále naznačovat, že iPhone Air druhé generace dorazí společně s iPhony 18 Pro a možná i s dlouho spekulovaným skládacím iPhonem. Zároveň ale dodává, že žádné velké překvapení se konat nebude. Změny mají být minimální a celý upgrade má působit spíš jako rutinní osvěžení než plnohodnotná nová generace.
Tohle tvrzení jde přímo proti informacím, se kterými v listopadu přišel server The Information. Ten tehdy tvrdil, že Apple iPhone Air 2 odložil až na rok 2027 kvůli slabším prodejům první generace. Následně přišla i další zpráva, podle které chce Apple odklad využít k většímu přepracování zařízení. Ve hře měla být druhá zadní kamera, nižší hmotnost, lepší chlazení pomocí vapor chamber a také větší baterie.
Fotogalerie
Do celé situace se ale poměrně rychle vložil Mark Gurman z Bloombergu, který tehdy upozornil na jednu zajímavou věc. Podle jeho zdrojů totiž iPhone Air nikdy nebyl plánovaný jako každoroční model. Už samotný název bez číselného označení měl naznačovat, že Apple nechce tento produkt svazovat s klasickým ročním cyklem, jaký známe u běžných iPhonů.
Gurman se spíš kloní k variantě, že lehce obnovený iPhone Air by mohl dorazit až na jaře 2027, a to po boku základních modelů iPhone 18 a iPhone 18e, v rámci nové strategie rozdělených premiér. Hlavním přínosem druhé generace by podle něj neměla být konstrukce, ale přechod na 2nm čip, který by se měl výrazně pozitivně podepsat na výdrži baterie.
Jak to celé dopadne, zatím zůstává otevřené. Podzimní uvedení iPhonu Air 2 letos nelze úplně vyloučit, ale předchozí zprávy z renomovaných zdrojů čínskému leakerovi zatím příliš nenahrávají. Na druhou stranu je fér připomenout, že právě Fixed Focus Digital už v minulosti správně odhalil například název iPhone 16e ještě před oficiálním představením. Apple tak možná opět míchá karty způsobem, který bude dávat smysl až ve chvíli, kdy vše oficiálně odhalí.