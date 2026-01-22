Výroční iPhone XX pro rok 2027 nakonec nemusí být taková bomba, jak se očekává!

O výročním iPhone XX se v posledních měsících mluví čím dál častěji. A není divu. Apple by v roce 2027 oslavit 20. narozeniny prvního iPhonu stejně velkolepě, jako to udělal v roce 2017 s iPhonem X a opět uvést model, který bude do značné míry definicí toho, jakým směrem se bude chtít na mobilním trhu v nadcházejících letech ubírat. Podle prvotních informací se přitom jevila novinka extrémně zajímavě, když například spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu už loni naznačil, že Apple míří k celoskleněnému zařízení bez jakýchkoliv výřezů v displeji. Jenže nové informace teď tenhle optimismus výrazně brzdí.
Studenou sprchu přinesl nedávno respektovaný analytik Ross Young, který na svém účtu na X upřesnil své dřívější výroky a naznačil, že menší Dynamic Island, o kterém se mluví v souvislosti s letošními iPhony 18 Pro, tu s námi možná zůstane mnohem déle, než by si fanoušci Applu přáli. Konkrétně až do roku 2027, tedy právě do období, kdy by měl dorazit výroční iPhone.
Young pak šel ve svých odpovědích ještě dál. Podle něj ani iPhone Pro modely v roce 2028 nepřinesou skutečně čistý displej bez výřezů. Stále se má počítat s průstřelem pro přední kameru, umístěným uprostřed displeje, pravděpodobně v rámci stejného, jen menšího Dynamic Islandu. To ostatně odpovídá i jeho uniklým plánům z června 2025, podle kterých se plnohodnotného iPhonu bez jakéhokoliv výřezu dočkáme nejdříve kolem roku 2030.
Fotogalerie
Pokud by se tahle predikce potvrdila, znamenalo by to, že Gurmanovy informace o revolučním iPhonu k 20. výročí budou potřebovat menší korekci. Otázkou ale je, zda opravdu. Jednou z možností je, že Young pracuje s informacemi, které už nemusí být úplně aktuální. Vývoj v dodavatelském řetězci se u Applu mění poměrně rychle a není vyloučeno, že se firmě podařilo posunout integraci Face ID a selfie kamery pod displej dál, než jeho zdroje naznačují.
Ve hře je ale i jiný scénář, který by do celé skládačky zapadal možná ještě lépe. Apple by mohl připravovat speciální výroční model, který by stál nad řadou iPhone Pro – tedy něco podobného, co už jsme v minulosti viděli v roce 2017, kdy dorazil iPhone X po boku iPhonů 8 a 8 Plus a přinesl design, který tehdy působil jako zjevení. Označení „Pro“ se ostatně objevilo až o dva roky později s iPhony 11 Pro. Je tedy klidně možné, že i tentokrát Apple vytáhne eso z rukávu v podobě exkluzivního modelu s celoplošným displejem, zatímco běžné Pro modely zůstanou u menšího Dynamic Islandu.
Jisté zatím je jen to, že iPhone 18 Pro a 18 Pro Max Apple představí letos v září. Jak přesně bude vypadat iPhone k 20. výročí a zda se skutečně dočkáme vysněného all-screen designu, se pak dozvíme nejdříve na podzim 2027. A jak to u Applu bývá, realita může být nakonec o něco konzervativnější, než si dnes mnozí malují.