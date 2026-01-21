Honor představil vlastní iPhone Air! Je lepší snad ve všech směrech

Kopírovací mánie Apple produktů ze strany čínských výrobců nebere konce. Krásným příkladem je Honor, který se rozhodl představit vlastní verzi iPhonu Air. A nutno uznat, že v jeho pojetí vypadá supertenký model podstatně zajímavěji než to, s čím přišel Apple. Ba co víc, nový Honor Magic8 Pro Air totiž působí jako odpověď na otázku, jak by vypadal extrémně tenký iPhone, kdyby u něj design nebyl vykoupen tolika kompromisy.
Už samotná konstrukce mluví jasně. Magic8 Pro Air má tloušťku pouhých 6,1 mm a váží 155 gramů, zatímco iPhone Air se dostává na 165 gramů a 5,6 mm tloušťky. Rozdíl deseti gramů sice na papíře nevypadá dramaticky, v ruce ho ale poznáte, zatímco půl milimetru tloušťky poznáte docela těžko. Apple sice sází na prémiové zpracování a tradiční odolnost IP68, jenže Honor k tomu přidává ještě IP69 a přitom zůstává lehčí, což se rozhodně hodí.
Displej je další oblast, kde se rozdíl rychle prohlubuje. iPhone Air nabízí 6,5“ OLED panel s rozlišením 2736 × 1206 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí, což je bez debat špička. Honor ale kontruje 6,3“ LTPO OLED panelem s extrémně tenkými rámečky, jasem až 6000 nitů v HDR a ultrazvukovou čtečkou otisků prstů přímo v displeji. Zatímco tedy Apple zůstává u osvědčeného řešení, Honor přidává funkce, které působí moderněji a odvážněji.
Fotogalerie
Ještě zajímavější je srovnání výbavy. iPhone Air spoléhá na čip A19 Pro, 12 GB RAM a jednu 48Mpx zadní kameru, což je přesně ten typ kompromisu, který uživatelům opravdu nechutná. Honor naopak ukazuje, že ani u ultratenkého těla není nutné šetřit. Trojitý fotoaparát s 50Mpx hlavním snímačem, ultraširokoúhlým objektivem a periskopickým teleobjektivem působí vedle jednoduché fotovýbavy iPhonu Air skoro až nefér. K tomu pak Honor přidává pokročilé AI funkce, které Apple teprve slibuje.
Rozdíl je markantní i u baterie. iPhone Air má akumulátor s kapacitou 3149 mAh, 35W drátové a 25W bezdrátové nabíjení. Honor do těla tenkého 6,1 mm vměstnal 5500mAh silicon-carbon baterii a k tomu přihodil 80W drátové i 50W bezdrátové nabíjení. Skoro si tak člověk až klade otázku, proč tohle u Applu pořád nejde. Třešinkou na dortu je pak vlastní verze Crossbody popruhu, který dává Honor zdarma k nákupu spolu s krytem s otvory, ke kterým lze popruh připevnit.
Honor Magic8 Pro Air tak nepůsobí jen jako inspirace iPhonem Air, ale spíš jako jeho otevřená kritika toho, s čím Apple na podzim vyrukoval. Tento čínský výrobce totiž jasně ukazuje, že tenký a lehký telefon nemusí znamenat slabší výdrž, omezený fotoaparát ani pomalé nabíjení. Pokud tedy má iPhone Air reprezentovat lehkost a styl, Honor právě předvedl, jak by takový koncept mohl vypadat bez zbytečných kompromisů. A pro Apple to rozhodně není dobrá zpráva. Novinka od Honoru bude nicméně zprvu k dispozici je v Číně, v základu v přepočtu za necelých 15 000 Kč bez daně.