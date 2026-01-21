Apple má problém! Důležitý dodavatel nestíhá, OLED displeje pro iPhony přebírá kompletně Samsung

Apple má další nepříjemnost na krku, i když tentokrát se netýká přímo vývoje iPhonů, ale jejich výroby. Podle informací serveru The Elec se totiž znovu dostal do potíží čínský dodavatel OLED panelů BOE, což Applu nezbylo nic jiného než přesunout miliony objednávek k Samsung Display. A to v době, kdy se chystá výroba celé další generace iPhonů.
Zdroje z dodavatelského řetězce tvrdí, že BOE stále nedokázalo vyřešit výrobní problémy, které se objevily už na konci loňského roku. Konkrétně má jít o potíže v jednom z klíčových výrobních procesů, kvůli kterým musela firma u některých modelů výrobu panelů úplně zastavit. To je pro Apple zásadní problém, protože BOE mělo v druhé polovině roku 2025 na starosti dodávky OLED displejů pro iPhony 13 až 17, včetně dostupnějších modelů řady „e“. Nejvíce se přitom potíže dotýkají panelů určených pro iPhone 15, 16 a 17. To je o to překvapivější, že právě u iPhonů 15 a 16 BOE dlouhodobě dodávalo LTPS OLED panely bez větších komplikací. Ano, u iPhonu 17 se počítá s technologicky náročnějšími LTPO panely, ale starší modely by podle všeho neměly představovat takový problém. I proto jsou zdroje z oboru situací poněkud zaskočené. Apple tak musel jednat rychle a řešení bylo v podstatě jediné možné. Přesunout část zakázek ke konkurenci. Největším vítězem celé situace je Samsung Display, který v posledních dvou měsících převzal miliony panelů původně určených pro BOE. Pro Samsung jde o další upevnění už tak silné pozice hlavního dodavatele OLED displejů pro iPhony.
Fotogalerie
BOE se nyní soustředí hlavně na to, aby zvládlo zajistit stabilní výrobu panelů pro iPhone 17e, který by měl dorazit na jaře. Právě u tohoto modelu má čínský výrobce největší přidělený podíl ze všech dodavatelů, takže další selhání by už mohlo mít dlouhodobější následky. Už v roce 2024 přitom BOE dodalo Applu zhruba 40 milionů OLED panelů, ale kvůli aktuálním problémům se očekává, že loňská čísla budou výrazně nižší. Celá situace navíc přichází krátce po poměrně vyhroceném období vztahů mezi BOE a Samsungem. Samsung Display totiž BOE obvinil z krádeže obchodních tajemství a porušování patentů v oblasti AMOLED technologií, což vyústilo až v šetření americké obchodní komise ITC a předběžné zákazy dovozu. Ty sice nakonec skončily smírem na konci roku 2025, kdy BOE souhlasilo s placením licenčních poplatků, ale reputace firmy tím rozhodně neutrpěla jen minimálně.
Pro Apple je to další připomínka, jak křehký může být dodavatelský řetězec i u zdánlivě rutinních komponent. Z krátkodobého hlediska by se situace neměla nijak dramaticky projevit na dostupnosti iPhonů, ale dlouhodobě může znamenat ještě větší závislost Applu na Samsungu. A to je přesně scénář, kterému se Apple už roky snaží systematicky vyhýbat.