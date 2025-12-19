Zavřít reklamu

iMacy čeká návrat na výsluní! Apple je chce za pár let osadit OLED displeji

Mac
Jiří Filip
0

All-in-one počítače iMac čeká dost možná zářivá budoucnost. Poté, co se nedávno začalo opět intenzivně spekulovat o tom, že se Apple chystá v příštím roce představit nový iMac Pro s čipem M5 Max, se totiž nyní do éteru dostala další extrémně zajímavá zpráva točící se právě kolem iMaců. Spolehlivé zdroje z Koreje tvrdí konkrétně to, že začal Apple prověřovat možnosti dodávek OLED displejů pro Macy u LG a Samsungu s tím, že pokud vše půjde, jak má, měli bychom první takový stroj vidět už v roce 2027. A co je možná nejzajímavější Apple poptává displeje pro 24“ model – tedy pro počítač, který je v současnosti cenově relativně dostupný. Zřejmě chce tedy dopřát prvotřídní zobrazovací schopnosti i „lidovkám“. 

Mohlo by vás zajímat

Poměrně zajímavé jsou i parametry, které má Apple u svých léty prověřených dodavatelů poptávat. OLED panel má dostat jas 600 nitů, což je zhruba o 20 % oproti současnému 4,5K panelu. Co se týče rozlišení a hustoty pixelů, to se měnit nemá. I nadále tedy bude k dispozici 4,5K při 218 PPI, což ale na 24 palcích bohatě stačí. Nicméně díky tomu, že se už nebude jednat o LCD, ale o OLED displej, dočkat bychom se měli jednak doslova dokonalé černé, ale taktéž velmi dobrého kontrastu či podání barev. Zkrátka a dobře, je na co se těšit. 

Za pozornost stojí také zákulisní hra o to, kdo panel vlastně dodá. Samsung údajně tlačí na quantum dot OLED, LG zase sází na white OLED. Apple by nejraději viděl RGB OLED, které má nejvěrnější podání barev, ale tahle technologie zatím naráží na limity ve větších úhlopříčkách. Pokud se tedy výrobci nepovede posunout výrobu, bude muset Apple volit z toho, co je. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou si vlastnostmi panely LG i Samsungu dost podobné, dá se říci, že ani v jednom případě nešlápne vedle. Doufejme tedy, že se vývoj nezasekne a v roce 2027, maximálně pak o rok později se skutečně iMacu s OLED displejem dočkáme. Byla by to totiž opravdu pecka. 

