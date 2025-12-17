Zavřít reklamu

Apple testuje nový iMac Pro s čipem M5 Max!

Přestože tomu předešlé roky příliš nenapovídají, zdá se, že Apple se svými all-in-one počítači ještě neřekl poslední slovo a že 24“ model dostane v dohledné době podstatně výkonnějšího sourozence. Naznačuje to alespoň kód v interní verzi iOS 26, která se před pár dny dostala ven a kterou od té doby zkoumají vývojáři spolupracující s portálem Macworld. Právě ti nyní narazili na indicie toho, že Apple vyvíjí a dokonce už i aktivně testuje iMac s čipem M5 a to podle všeho ne jen tak ledajaký. Mohlo by totiž jít o duchovního nástupce iMacu Pro z roku 2017. 

Informace pochází z takzvaných kernel debug kitů, tedy nástrojů, které Apple používá interně při vývoji a ladění hardwaru. Tyto soubory často obsahují odkazy na zařízení, která ještě nebyla představena, a právě zde se objevuje iMac s interním označením J833c běžící na platformě H17C. Ta je spojována s kódovým označením Sotra C, které má odpovídat marketingovému názvu M5 Max. Jinými slovy, Apple dle všeho testuje iMac osazený jedním z nejvýkonnějších čipů své budoucí generace.

Je důležité poznamenat, že podobné nástroje občas zahrnují i zařízení, která slouží čistě k interním testům a nikdy se nedostanou na pulty obchodů. Ostatně, v těch samých datech se totiž objevují například iPady mini s tvOS nebo MacBooky s čipem A15. Jenže v případě iMacu s M5 Max zapadá vše až podezřele dobře do dlouhodobých spekulací. O návratu velkého, profesionálně zaměřeného iMacu se totiž mluví už několik let a jak reportér Mark Gurman z Bloombergu, tak analytik Ming-Chi Kuo opakovaně naznačovali, že Apple na takovém stroji stále pracuje.

Pokud se tedy informace potvrdí, návrat iMacu Pro by dával smysl právě ve chvíli, kdy Apple uvede čipy M5. Výkonný all-in-one desktop by totiž perfektně zaplnil mezeru mezi Macem Studio a klasickými iMacy a konečně by dal profesionálům důvod vrátit se k elegantnímu řešení bez externí krabice pod stolem. Zatím jde sice „jen“ o stopy v kódu, ale historie ukazuje, že právě tyhle nenápadné úniky bývají často překvapivě blízko realitě. A co vy, ocenili byste něco podobného? 

