Zavřít reklamu

Apple chystá na příští rok hned 3 nové MacBooky! Na toto se můžeme těšit

Mac
Martin Hradecký
0

V roce 2026 Apple uvede tři nové MacBooky. Těšit se můžete na MacBook Air M5, výkonné MacBooky Pro a zcela nový levný 12,9” MacBook s čipem A18 Pro. A podle prvních náznaků bude o co stát.

Mohlo by vás zajímat

MacBook Air přejde na M5

Nejoblíbenější MacBook od Applu se dočká nové generace s čipem M5. Očekává se, že 13″ a 15″ modely zůstanou beze změny v designu, ale Apple pravděpodobně nabídne novou barevnou variantu a drobná vylepšení. Aktuální model s čipem M4 byl uveden v březnu, takže nástupce můžeme očekávat mezi únorem a březnem 2026.

MacBook Air M4 LsA 21 MacBook Air M4 LsA 21
MacBook Air M4 LsA 22 MacBook Air M4 LsA 22
MacBook Air M4 LsA 28 MacBook Air M4 LsA 28
MacBook Air M4 LsA 32 MacBook Air M4 LsA 32
MacBook Air M4 1 MacBook Air M4 1
MacBook Air M4 2 MacBook Air M4 2
MacBook Air M4 3 MacBook Air M4 3
MacBook Air M4 4 MacBook Air M4 4
MacBook Air M4 5 MacBook Air M4 5
Vstoupit do galerie

Výkonné MacBooky Pro dostanou čipy M5 Pro a M5 Max

Současná řada MacBooků Pro s čipy M5 zatím zahrnuje jen základní 14″ model. Brzy však dorazí výkonnější konfigurace s M5 Pro a M5 Max, a to ve verzích 14″ a 16″. Kromě nových čipů se očekává také rychlejší SSD a vyšší paměťová propustnost. Zájemci o větší změny však mohou počkat – Apple už údajně připravuje zcela přepracovaný MacBook Pro s čipem M6, který má dorazit na konci roku 2026.

MacBook Pro M5 LsA 4 MacBook Pro M5 LsA 4
MacBook Pro M5 LsA 5 MacBook Pro M5 LsA 5
MacBook Pro M5 LsA 6 MacBook Pro M5 LsA 6
MacBook Pro M5 LsA 7 MacBook Pro M5 LsA 7
MacBook Pro M5 LsA 8 MacBook Pro M5 LsA 8
MacBook Pro M5 LsA 9 MacBook Pro M5 LsA 9
MacBook Pro M5 LsA 10 MacBook Pro M5 LsA 10
MacBook Pro M5 LsA 11 MacBook Pro M5 LsA 11
MacBook Pro M5 LsA 13 MacBook Pro M5 LsA 13
MacBook Pro M5 LsA 12 MacBook Pro M5 LsA 12
Vstoupit do galerie

Levný MacBook s čipem A18 Pro za 20 tisíc?

Apple plánuje uvést zcela nový a dostupný model MacBooku, který by mohl oslovit uživatele levnějších PC a Chromebooků. Novinka by měla mít 12,9″ displej, běžet na mobilním čipu A18 Pro a cenově začínat na 599 nebo 699 dolarech (u nás zhruba pak kolem 20 000 Kč). Na výběr by mělo být z několika barev – stříbrné, modré, růžové a dokonce i žluté. Cílem tohoto zařízení je nabídnout cenově dostupný vstup do světa macOS pro širokou veřejnost, zejména pro uživatele iPhonu, kteří zatím nedali Macu šanci. Pokud se predikce naplní, půjde o jeden z nejlevnějších MacBooků v historii.

MacBook Air M1 unboxing MacBook Air M1 unboxing
MacBook Air M1 MacBook Air M1
MacBook Air M1 MacBook Air M1
MacBook Air M1 MacBook Air M1
MacBook Air 2020 M1 MacBook Air 2020 M1
MacBook Air M1 2020 MacBook Air M1 2020
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.