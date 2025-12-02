Apple chystá na příští rok hned 3 nové MacBooky! Na toto se můžeme těšit

V roce 2026 Apple uvede tři nové MacBooky. Těšit se můžete na MacBook Air M5, výkonné MacBooky Pro a zcela nový levný 12,9” MacBook s čipem A18 Pro. A podle prvních náznaků bude o co stát.
MacBook Air přejde na M5
Nejoblíbenější MacBook od Applu se dočká nové generace s čipem M5. Očekává se, že 13″ a 15″ modely zůstanou beze změny v designu, ale Apple pravděpodobně nabídne novou barevnou variantu a drobná vylepšení. Aktuální model s čipem M4 byl uveden v březnu, takže nástupce můžeme očekávat mezi únorem a březnem 2026.
Fotogalerie
Výkonné MacBooky Pro dostanou čipy M5 Pro a M5 Max
Současná řada MacBooků Pro s čipy M5 zatím zahrnuje jen základní 14″ model. Brzy však dorazí výkonnější konfigurace s M5 Pro a M5 Max, a to ve verzích 14″ a 16″. Kromě nových čipů se očekává také rychlejší SSD a vyšší paměťová propustnost. Zájemci o větší změny však mohou počkat – Apple už údajně připravuje zcela přepracovaný MacBook Pro s čipem M6, který má dorazit na konci roku 2026.
Fotogalerie #2
Levný MacBook s čipem A18 Pro za 20 tisíc?
Apple plánuje uvést zcela nový a dostupný model MacBooku, který by mohl oslovit uživatele levnějších PC a Chromebooků. Novinka by měla mít 12,9″ displej, běžet na mobilním čipu A18 Pro a cenově začínat na 599 nebo 699 dolarech (u nás zhruba pak kolem 20 000 Kč). Na výběr by mělo být z několika barev – stříbrné, modré, růžové a dokonce i žluté. Cílem tohoto zařízení je nabídnout cenově dostupný vstup do světa macOS pro širokou veřejnost, zejména pro uživatele iPhonu, kteří zatím nedali Macu šanci. Pokud se predikce naplní, půjde o jeden z nejlevnějších MacBooků v historii.