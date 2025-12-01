Budoucí Macy a iPady dostanou opět čipy od Intelu!

Když Apple zahájil u Maců na podzim 2020 přechod z čipů Intel na Apple Silicon, které začal následně využívat i v iPadech, způsobil tím malou výkonnostní i energetickou revoluci. Jakýkoliv návrat k řešení Intelu proto byl zcela mimo hru, jelikož se jeho procesory pro Apple produkty ve srovnání s čipy Apple Intelligence jednoduše nehodí. Spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo však přispěchal před pár hodinami s tvrzením, že se návrat spolupráce Applu s Intelem přesto rýsuje a že se čipy Intelu opět v Apple produktech objeví. Nicméně jinak, než tomu bylo dřív.
Zdroje Kua tvrdí konkrétně to, že Apple v současnosti jedná s Intelem na případné budoucí výrobě základních čipů řady M – tedy čipů, které Apple využívá v základních Macích a iPadech Air a Pro. Nemějte však obavy. Stále půjde o Applem vyvinuté čipy Apple Silicon, které bude jen vyrábět jiný výrobce než TSMC, které má nyní na výrobu exkluzivitu. Výroba ve fabrikách Intelu by se měla rozjet nejdřív v roce 2027, což by znamenalo, že prvními čipy řady M z jeho dílny by měly být M6 či M7. K výrobě by pak měla být využita pokročilá 2nm metoda.
Plány Applu na výrobu čipů u Intelu jsou dle Kua údajně ryze politické. Intel má totiž své fabriky, ve kterých by měly čipy vznikat, umístěné v USA, takže výroba základních čipů Apple Silicon na území USA by měla dle Kua uspokojit Trumpovu administrativu, která právě po přesunech výroby amerických společností na území USA volá. O to zajímavější bude, zda k tomuto kroku nakonec dojde a potažmo, zda to bude mít na Apple produkty nějaký kvalitativní vliv, či se bude jednat skutečně jen o jakousi papírovou změnu.