AI funkce z iOS 18 si naplno užijete jen na dvou současných iPhonech! Máte je?

Představení nových verzí operačních systémů Applu klepe na dveře čím dál tím hlasitěji, což s sebou vcelku nepřekvapivě přináší i čím dál tím větší množství úniků informací, které je s předstihem poodhalují. Ne všechny tyto úniky jsou však pozitivní. Za poměrně negativní lze ostatně označit i čerstvé informace velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg, který s nimi přišel teprve před pár hodinami.

Za poslední roky jsme si již tak nějak zvykli na to, že ne všechny nové funkce iOS jsou dostupné pro všechny podporované iPhony. Jinými slovy, veškeré nové funkce jsou zpravidla dostupné jen na nejnovějších modelech, zatímco nejstarší podporované modely jich naopak mívají minimum. A to se bohužel stane i tentokrát, byť zřejmě ve větší míře, než na kterou jsme zvyklí. Veškeré AI funkce z iOS 18, které mají být jeho největší devízou, se totiž podle Gurmanových zdrojů podívají jen na nejnovější iPhony 15 Pro a 15 Pro Max. Pokud tedy některý z těchto modelů nemáte – a to bohužel platí i pro majitele základních iPhonů 15 a 15 Plus -, veškeré chystané AI funkce z iOS 18 si neužijete.

Nakolik bude toto rozhodnutí ze strany Applu snahou přimět jablíčkáře k upgradu na nejnovější iPhony a nakolik skutečně nutnosti kvůli potřebě mít pro AI funkce co možná nejvíce výkonu můžeme zatím jen spekulovat. Faktem však je, že loni představený čip A17 Pro je výkonnostně opravdu vynikající a jako jediný mobilní čip Applu obsahuje šestnáctijádrový Neural Engine schopný zprocesovat 35 bilionů operací za sekundu. Zároveň mají iPhony 15 Pro (Max) jako jediné iPhony 8 GB RAM, což může být taktéž velkým plusem, respektive velkým omezením pro starší modely. Jasněji ale budeme samozřejmě mít až poté, co Apple zveřejní veškeré detaily.