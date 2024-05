Umělá inteligence Applu z iOS 18 bude extrémně bezpečná pro vaše soukromí!

Hlavní novinkou chystaného iOS 18, který si svou premiéru odbude již za méně než dva týdny, má být podle prakticky všech věrohodných zdrojů široké nasazení umělé inteligence. Právě ta má totiž dorazit do mnoha aplikací a částí systému, aby jablíčkářům usnadnila jejich každodenní činnosti a celkově tedy zpříjemnila používání iPhonů jako takových. Velmi zajímavé je pak to, že zatímco valná většina konkurence provozuje funkce umělé inteligence mimo zařízení skrze cloudové servery, Apple má v plánu mnoho jednodušších funkcí provozovat přímo na zařízení, díky čemuž bude zajištěna maximální míra soukromí. Některé složitější funkce sice bude třeba i v případě iOS 18 „prohnat“ skrze jeho servery s vyšším výpočetním výkonem, ani zde se však nebudou uživatelé muset bát o své soukromí.

Právě maximální míra soukromí i u AI funkcí provozovaných přes servery Applu má být podle nových informací jednou z hlavních zbraní celého AI systému Applu. Portálu The Information se nyní podařilo zjistit konkrétně to, že chce kalifornský gigant využívat Secure Enclave v čipech M2 Ultra a M4, jenž budou pohánět právě jeho AI servery, k tomu, aby „izoloval“ data zpracovávaná na jeho serverech tak, aby nebyla zjednodušeně řečeno vidět nikým jiným než samotným uživatelem. Jinými slovy, dostat by se k nim neměl ani samotný Apple, díky čemuž tedy bude provozování těchto funkcí přes AI servery – tedy vzdáleně – ve výsledku prakticky stejně bezpečné jako kdyby běžely přímo na zařízení. Jediný rozdíl tedy bude v tom, že u nich bude nutné připojení k internetu, což je ve své podstatě drobnost.