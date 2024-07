iOS 18 Beta 3 přináší geniální vylepšení Dark Mode!

Dark Mode je sice na iPhonech dostupný již od iOS 13, za dokonalý jej však označit nešlo – tedy až doposud. V iOS 18 se jej totiž Apple rozhodl vylepšit a to poměrně zásadně – konkrétně je nově možné „přebarvit“ do tmavých odstínů nejen systém či prostředí aplikací, ale i ikony jako takové, přičemž ty mohou měnit svou barvu podle nastaveného schématu. V prvních betách byla tato možnost k dispozici jen pro nativní aplikace, nicméně s příchodem včerejší 3. bety iOS 18 Apple ukázal, že je schopen sám přebarvit i aplikace třetích stran. Ostatně, jak celá novinka funguje se můžete podívat na videu níže. My jen dodáme, že je super, že je Apple přebarvení schopen i takto sám, jelikož čekat na vývojáře třetích stran, než přijdou s vlastními Dark Mode ikonami by mohl být běh na dlouhou trať. Vždyť i zavedení tak zásadní novinky jakou je Dark Mode mnohým trvalo neskutečně dlouho.