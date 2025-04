Spotify v Evropě zdraží!

Největší streamovací hudební služba na světě se chystá sáhnout zákazníkům hlouběji do peněženek. Spotify podle informací Financial Times plánuje zdražit své předplatné v desítkách zemí, především v Evropě a Latinské Americe. Změny by měly vejít v platnost už během května nebo června.

Navýšení cen se má týkat základního tarifu Premium, který by měl podražit v průměru o jedno euro měsíčně (cca 25 Kč). V některých zemích ale porostou ceny ještě výrazněji – například v Nizozemsku základní Premium zdraží o dvě eura na 12,99 eur měsíčně, Duo pro dva uživatele o tři eura a Family až o čtyři eura na 21,99 eur, tedy zhruba 550 Kč.

Jaká bude situace v Česku zatím není jisté. Spotify v Česku naposledy zdražovalo v roce 2023, kdy základní předplatné vzrostlo na současných 169 Kč měsíčně. Duo tarif aktuálně stojí 229 Kč a rodinný plán Family pro až šest účtů vyjde na 269 Kč měsíčně. Firma také nabízí studentský tarif za 89 Kč.

Kromě zdražení Spotify plánuje zavedení levnější verze Basic, která nebude zahrnovat audioknihy. V Británii bude stát 10,99 libry, tedy zhruba 320 Kč. Na druhé straně Spotify připravuje i superprémiový tarif za 17 dolarů měsíčně, který nabídne vyšší kvalitu zvuku, přednostní nákup vstupenek a exkluzivní přístup k novému obsahu.