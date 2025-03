Spotify se opět tvrdě obulo do Applu. Za co tentokrát?

Šéf Spotify Daniel Ek se ostře vymezil proti způsobu, jakým Apple plní požadavky evropského nařízení Digital Markets Act (DMA). V novém rozhovoru pro Bloomberg označil kroky jablečné společnosti za falešné a vyzval evropské regulátory k nekompromisnímu zásahu. Ek tvrdí, že Apple záměrně oddaluje a komplikuje naplňování podmínek DMA, což podle lodivoda Spotify zapadá do „zavedeného vzorce“ zdržování a obstrukcí. V rozhovoru uvedl, že je nejvyšší čas, aby Evropa důsledně vynucovala pravidla, která byla schválena. Současně upozornil na to, že Apple se kvůli podobným praktikám dostal do hledáčku i amerických regulačních úřadů.

Evropská unie už dříve vyjádřila nespokojenost s prvotní implementací DMA ze strany Applu. Do konce března má být jasné, zda společnost splnila požadované podmínky, nebo zda se budou vůči ní uplatňovat další sankce. Pokud by EU shledala, že Apple jedná v rozporu se zákonem, mohla by mu udělit pokutu až ve výši 10 % celosvětových ročních příjmů.

Celá situace se však komplikuje novým geopolitickým vývojem. Zatímco EU v minulosti praktikovala poměrně tvrdý postup vůči Applu, nyní se spekuluje o tom, zda v tom bude i nadále pokračovat. Jedním z důvodů je i přístup americké administrativy, která se vůči podobným zásahům staví rezervovaněji. Spotify a Daniel Ek dlouhodobě patří k nejhlasitějším kritikům Applu a požadují přísnější regulaci jeho obchodních praktik. Je tedy možné, že současné výtky směřují spíše k vyvinutí tlaku na EU, aby v opatřeních nepolevovala. Jak se však celá situace vyvine ukážou až následující týdny.