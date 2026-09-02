Obří únik odhalil LEGO PlayStation 1! Vypadá fantasticky a skrývá herní překvapení

O LEGO verzi původního PlayStation se mluví už nějakou dobu, nyní ale můžeme spekulace prakticky hodit za hlavu. Na internet totiž unikly fotografie připravované stavebnice přímo z obchodu a ukazují ji v celé její kráse. A jestli jste stejně jako já na prvním PlayStation vyrůstali, tohle bude hodně těžké ignorovat. LEGO totiž podle všeho nevytvořilo jen jednoduchou maketu legendární konzole, ale poměrně propracovaný model s otevírací mechanikou, ovladačem a několika skrytými překvapeními.
Novinka má nést označení LEGO 72306 Sony PlayStation a podle uniklých materiálů se bude skládat z 1911 dílků. Cena je na fotografiích uvedena na 160 dolarů a vydání je naplánováno na 1. října 2026. Ještě zajímavější je však samotná velikost. Model má být široký zhruba 26 centimetrů a vysoký přibližně 7 centimetrů, takže se LEGO snažilo proporcemi velmi přiblížit skutečnému PlayStation.
Ostatně, stačí se podívat na fotografie, abyste poznali, že designéři si dali na vzhledu skutečně záležet. Nechybí charakteristické šedé provedení, obrovské kruhové víko mechaniky, tlačítka Power, Reset a Open, porty pro ovladače ani sloty pro paměťové karty. Na víku je navíc logo Sony a barevné logo PlayStation. Jinými slovy nechybí detaily, které má člověk s původní konzolí dodnes spojené.
Fotogalerie
LEGO nezapomnělo ani na legendární ovladač
Součástí stavebnice bude také klasický PlayStation ovladač, a to ještě v jeho původní podobě bez analogových páček. LEGO dokonce napodobilo jeho kabel, který lze připojit přímo do přední části konzole. Právě ovladač podle mě celému modelu dodává onu potřebnou dávku nostalgie, protože bez něj by to jednoduše nebylo ono.
Mnohem zajímavější věci se ale ukrývají uvnitř samotného PlayStation. Horní víko lze podle uniklých fotografií skutečně otevřít s tím, že pod něj LEGO schovalo další část setu. Ještě větší překvapení však představují malá herní dioramata, která lze vysunout po stranách konzole. Jedno z nich odkazuje na legendární Gran Turismo, kde najdeme miniaturní závodní okruh s autem, cílovou rovinkou a dalšími detaily. Na druhé straně se pak ukrývá barevná scénka inspirovaná Ape Escape. LEGO tak model pojalo nejen jako repliku hardwaru, ale zároveň jako připomínku her, které jsou s první generací PlayStation neodmyslitelně spojené.
K PlayStation má být zdarma i Astro Bot
Únik navíc potvrzuje ještě jednu věc, o které jsme psali již dříve. Při koupi stavebnice má být alespoň po omezenou dobu zdarma přidáván samostatný LEGO Astro Bot set. Konkrétně by mělo jít o klasický dárek k nákupu dostupný do vyprodání zásob.
Fotografie samozřejmě pocházejí z úniku a do oficiálního představení je proto stále potřeba počítat s možností, že se některé informace – zejména cena – mohou změnit. Samotná existence stavebnice už ale po těchto snímcích prakticky žádným tajemstvím není.
A musím říct, že výsledek vypadá podstatně lépe, než jsem původně čekal. 1911 dílků, téměř skutečné proporce, klasický ovladač, otevírací mechanika a především ukrytá dioramata Gran Turismo a Ape Escape dělají z LEGO PlayStation něco víc než jen další šedou krabici z kostek. Pro generaci, která na původním PlayStation vyrůstala, může jít o jednu z nejzajímavějších nostalgických LEGO stavebnic letošního roku. A pokud by se k LEGO PS1 přidal do budoucna třeba i Xbox, na kterém hraji aktuálně, byl bych v sedmém nebi.