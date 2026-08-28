LEGO Super Mario čeká obrovská změna. Mario, Luigi i Bowser konečně dostanou klasické minifigurky

Fanoušci LEGO Super Mario se konečně dočkali něčeho, na co čekali už od uvedení celé řady v roce 2020. LEGO totiž oficiálně představilo první Super Mario stavebnice postavené kolem klasických minifigurek. A nutno říct, že nová podoba Super Mario vypadá minimálně na prvních obrázcích opravdu zajímavě.
Doposud byla řada LEGO Super Mario založená především na elektronických figurkách Maria, Luigiho a dalších postav, se kterými hráči procházeli jednotlivé úrovně a sbírali virtuální mince. To se nyní výrazně mění. LEGO oznámilo celkem osm nových stavebnic, které nabídnou Maria, Luigiho, Yoshiho, Bowsera, Peach, Toad, Bowser Jr. a další známé postavy právě v podobě klasických LEGO minifigurek.
Nejlevnější novinkou bude LEGO Super Mario Mario’s Pipe Jump (72052) za 9,99 dolaru. Obsahuje 61 dílků a Maria s Goombou, přičemž pomocí páčky bude možné Goombu vystřelit z cesty, aby Mario mohl získat minci. Za 14,99 dolaru pak dorazí Racing with Mario (72054) s 84 dílky, tedy malý závodní set s Mariovým motokárou a vystřelovačem mušlí.
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Zajímavější mi osobně přijde Mario’s Beach Adventures (72055), který nabídne 196 dílků a cenu 19,99 dolaru. Mario se zde objeví v plavkách a nechybí pláž, stánek s občerstvením, lehátko, vlny ani nepřítel Sidestepper. Pro menší děti pak LEGO připravilo také 4+ sety Luigi & Bowser Jr.’s Race (72056) a Yoshi at Mario’s House (72057). Druhý jmenovaný přitom nabídne Mariův dům se zahradou, ložnicí, kuchyní a zelenou skluzavkou.
Vrchol první vlny pak představují větší stavebnice. Bowser’s Rumbling Race (72058) nabídne 409 dílků, několik závodních vozidel, Biddybuggy, Zoom Buggy, Bowser Bruiser a dokonce i LEGO krávu. Ještě zajímavější je Fire Mario & Bowser’s Castle (72060) s 850 dílky a cenovkou 99,99 dolaru. V něm se Mario vydá zachránit Peach z Bowserova hradu, kde nechybí pasti, lávové koule ani tajná truhla s mincemi. Celou první vlnu uzavírá Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle (72061) s 241 dílky. Luigi zde může být vystřelen z děla přímo na věž obsazenou Koopou Troopou.
Všechny nové stavebnice mají dorazit do prodeje 1. ledna 2027. A podle mě je právě přechod na klasické minifigurky jednou z největších změn, které LEGO Super Mario za celou dobu existence potkaly. Po letech, kdy byl Mario v LEGO podobě tak trochu „jiný“, se totiž konečně dostává do měřítka, ve kterém ho můžeme postavit vedle dalších klasických LEGO postaviček. A jestli bude LEGO v tomto směru pokračovat, máme se podle mě v dalších letech opravdu na co těšit.