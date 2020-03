Do Mario Kart Tour dorazí již za pár dní dlouho očekávaná novinka

Pokud sledujete dění ohledně nejnovějšího hitu Nintenda, Mario Kart Tour, jistě vám neunikla mírná kontroverze, která tento titul od jeho vydání doprovází. Sice se jedná o vcelku povedenou hru, která dokáže zabavit na desítky hodin a vtáhne vás do světa oblíbeného italského instalatéra, ale podle fanoušků obsahuje nadmíru mikrotransakcí a nejinak tomu bylo i v případě multiplayeru. Ten byl původně v beta verzi spuštěn pouze pro předplatitele Gold Passu a skoro to až vypadalo, že se ho běžní smrtelníci nedočkají. Opak je však pravdou a my si na iOS režim pro více hráčů užijeme již 8. března.

Závodní hříčka Mario Kart Tour se stala hitem takřka přes noc a vyzkoušelo si ji už přes 123 milionů unikátních hráčů. Právoplatně se tak jedná o jednu z nejvýdělečnějších a nejhranějších her japonské herní společnosti Nintendo, což se podepisuje také na přístupu vývojářů. Ti co chvíli přichází s novým obsahem a servírují hráčům další novinky v podobě lokací a závodních tratí. Totéž platí i pro multiplayer, který je v beta verzi již nějakou dobu a dosud byl dostupný pouze pro předplatitele Gold Passu, který stojí 4.99 dolarů a nabízí také další výhody ve formě herní měny. Naštěstí se po prosincové betě vývojáři umoudřili a mód pro více hráčů nabídnou všem, bez ohledu na to, zda si za hru platí, či nikoliv.

Oficiálního multiplayeru se tak dočkáme již 8. března a zatím to vypadá, že dodá hře pořádnou šťávu. Budeme si totiž moci zahrát jak s přáteli, tak s náhodnými hráči a poměřit s nimi své závodní schopnosti i znalosti tratí. Pochopitelně nebude chybět řada závodních okruhů a lokací, které si při našem soupeření můžeme vyzkoušet. Jen zlaté trati, kde se utkají ti nejlepší z nejlepších, budou dostupné jen pro předplatitele. Oproti závodění s boty a umělou inteligencí se každopádně jedná o notný pokrok a nezbývá než doufat, že budou vývojáři ve svém snažení pokračovat. Pokud si tedy troufnete a nových výzev se nebojíte, zamiřte na App Store a hru si zdarma stáhněte. Jen se připravte na to, že i přes roztomilou grafiku a známé postavy není Mario Kart Tour žádný med.