Oblíbené závody na telefonech končí. Nintendo v září nadobro uzavře servery Mario Kart Tour

Společnost Nintendo oficiálně oznámila, že v úterý 29. září definitivně ukončí provoz své populární mobilní hry Mario Kart Tour. Jelikož japonský herní gigant nemá v plánu vydat žádnou offline verzi, po tomto datu si již hráči na svých telefonech a tabletech nezazávodí. Titul se tak po sedmi letech na trhu odebere do herního důchodu.
Bonusy pro všechny až do úplného konce
S blížícím se koncem hry již Nintendo stáhlo možnost nákupu herní měny za reálné peníze a zároveň zrušilo automatické obnovování předplatného. Pro zbývající týdny se však vývojáři rozhodli potěšit herní komunitu příjemným dárkem. Hráči, kteří měli aktivní placené předplatné Mario Kart Tour Gold Pass, mohou nyní využívat veškeré jeho výhody zcela zdarma až do plánovaného vypnutí serverů. Ti, kteří si předplatné nikdy neplatili, získají přístup k těmto výhodám bezplatně od 4. srpna.
Mezi bonusy z balíčku Gold Pass patří exkluzivní zlaté dárky, speciální výzvy, možnost závodit v nejrychlejší kategorii 200cc, navýšení maximálního denního limitu pro získané mince a body či rychlejší plnění ukazatele trubky. Hráči, kterým v herních peněženkách stále zbývají nasbírané rubíny, je mohou až do samotného ukončení provozu libovolně utrácet ve vybraných herních obchodech Spotlight Shop, Mii Racing Suit Shop nebo v režimu Coin Rush.
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Obří úspěch, který nakonec stihl obvyklý osud
Hra Mario Kart Tour byla na operační systémy iOS a Android uvedena v září 2019 a okamžitě se stala obrovským hitem, což dokazuje i více než 90 milionů stažení během pouhého prvního týdne od vydání. Po vzoru svých starších sourozenců z tradičních konzolí nabízel i tento mobilní díl zběsilé závodění s cílem porazit soupeře za pomoci driftování a nejrůznějších zákeřných předmětů. Hráči měli k dispozici širokou škálu ikonických tratí a oblíbených postav, mezi nimiž nechyběli Luigi, Toad, Shy Guy, Waluigi, princezna Peach nebo Toadette.
Pro Nintendo to bohužel není první mobilní titul, který potkal podobný osud. Společnost v minulosti spustila a následně kvůli klesajícímu zájmu či finanční neudržitelnosti zrušila již několik nadějných her, jako byly Animal Crossing: Pocket Camp, Miitomo, Dr. Mario World nebo Dragalia Lost.