Tomuto nadšenci se podařilo rozjet Mac OS X na zařízení, kde byste to zaručeně nečekali!

A. Amaya Tomanová
Na první pohled to zní jako technologický nesmysl. Herní konzole od Nintenda a starý desktopový systém od Applu nemají mít co společného. Přesto se ukázalo, že když se spojí správná architektura a dostatek trpělivosti, může vzniknout projekt, který připomíná spíš hackerský experiment než běžné „portování“.

Mohlo by vás zajímat

Vývojář Bryan Keller se pustil do projektu, který by většina lidí po pár minutách zavrhla. Inspirací mu byl pokus s Windows NT na Nintendo Wii. A právě tady padla otázka, která to celé odstartovala: když to jde s Windows, šlo by to i s Macem? Volba padla na Mac OS X 10.0 Cheetah. Ne náhodou. Tenhle systém běžel na starších Macích s PowerPC procesory, což je klíčové. Wii totiž používá čip PowerPC 750CL, který je architektonicky příbuzný procesorům z éry G3 iMaců a iBooků. Před Kellerem nestál nesplnitelný, ale spíše velmi náročný úkol.

10 0 Cheetah System Profiler 10-0-Cheetah-System-Profiler
10 0 Cheetah USB Dismount 10-0-Cheetah-USB-Dismount
10 0 Cheetah TextEdit 10-0-Cheetah-TextEdit
10 0 Cheetah System Preferences Users 10-0-Cheetah-System-Preferences-Users
10 0 Cheetah System Preferences Sound 10-0-Cheetah-System-Preferences-Sound
10 0 Cheetah System Preferences Speech 10-0-Cheetah-System-Preferences-Speech
10 0 Cheetah System Preferences Startup Disk 10-0-Cheetah-System-Preferences-Startup-Disk
10 0 Cheetah Text Edit File Open 10-0-Cheetah-Text-Edit-File-Open
10 0 Cheetah System Preferences Sharing 10-0-Cheetah-System-Preferences-Sharing
10 0 Cheetah System Preferences Screen Saver 10-0-Cheetah-System-Preferences-Screen-Saver
10 0 Cheetah System Preferences Software Update 10-0-Cheetah-System-Preferences-Software-Update
Realita ale byla podstatně složitější než samotný nápad. Keller si musel vytvořit vlastní bootloader, protože Wii samozřejmě nemá žádnou nativní podporu pro spouštění macOS. Následně upravoval kernel systému, aby byl schopný vůbec komunikovat s hardwarem konzole, a ten pak znovu kompiloval. K tomu bylo nutné napsat vlastní ovladače, které umožnily systému číst data ze SD karty, protože bez toho by se nedostal k souborovému systému. Zásadní problém představovala i grafika, kdy bylo potřeba vytvořit framebuffer driver a zároveň vyřešit nekompatibilitu barev mezi výstupem Wii a grafickým kódem OS X. Do toho se přidala nutnost dohledat staré zdrojové kódy, například USBFamily z raných verzí OS X, které Keller získal přes IRC, což samo o sobě působí jako návrat o dvě dekády zpět.

Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 1 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 1
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 2 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 2
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 3 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 3
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 4 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 4
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 5 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 5
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 6 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 6
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 7 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 7
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 8 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 8
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 9 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 9
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 10 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 10
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 11 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 11
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 12 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 12
Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 13 Mac OS X Cheetah na Nintendo Wii 13
Na celém projektu je zajímavé, že neskončil jen u částečného úspěchu. Kellerovi se podařilo rozběhnout samotný instalační proces systému, připojit klávesnici i myš a Wii tak proměnit v překvapivě funkční počítač s Mac OS X. Samozřejmě nejde o prakticky využitelné řešení, ale ve chvíli, kdy se na obrazovce objeví klasické Aqua rozhraní z počátku tisíciletí, dostává celý experiment úplně jiný rozměr. Ukazuje totiž, že i hardware navržený pro úplně jiný účel může při dostatečném úsilí zvládnout něco, s čím se nikdy nepočítalo.

Celý projekt je tak spíš demonstrací možností než snahou vytvořit něco použitelného v běžném životě. Přesto má velkou hodnotu. Ukazuje, jak flexibilní byla éra PowerPC a jak moc lze systém „ohnout“, pokud člověk rozumí jeho základům. Podobné experimenty dnes už tak často nevidíme, protože moderní platformy jsou výrazně uzavřenější.

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


