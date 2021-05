Od velkých koček k Big Sur: Historie OS X / macOS v kostce

Před jedenadvaceti lety se Apple v oblasti svých desktopových operačních sytémů vydal na zcela novou, neprobádanou cestu. V září roku 2000 spatřila světlo světa veřejná betaverze operačního systému Mac OS X s označením Kodiak. Kam se za tu dobu Apple v této oblasti posunul, a jakých funkcí se jeho desktopový operační systém postupně dočkal?

Mac OS X Public Beta a Mac OS X 10.0 Cheetah

13. září roku 2000 vydala společnost veřejnou betaverzi svého operačního systému Mac OS X. Její cena činila necelých třicet dolarů, a operační systém nesl označení Kodiak. Uživatelé si v jeho rámci mohli vychutnat rozhraní Aqua a vyzkoušet si nové fonty, Dock ve spodní části obrazovky, nebo třeba nástrojovou lištu s ikonkou Apple menu v jejím středu. Na základě zpětné vazby od uživatelů Apple svůj operační systém postupně vylepšoval, a v březnu roku 2001 vydal Mac OS X 10.0 Cheetah. Jednalo se o první oficiální verzi nového operačního systému pro Macy, která přinesla novinky v podobě Docku, nativní aplikace Mail (Pošta), adresáře nebo třeba Náhledu s podporou prohlížení dokumentů ve formátu PDF. Cena operačního systému Mac OS X činila 129 dolarů. Uživatelé si chválili například zmíněný Dock nebo Aqua vzhled, kritiku naopak sklidil lehce pomalejší chod, nedostatečná stabilita, a někteří kritizovali také absenci funkcí, jako bylo třeba přehrávání DVD nebo vypalování CD. Poslední verzí tohoto operačního systému byl Mac OS X 10.0.4, vydaný v červenci roku 2001.

Mac OS X 10.1 Puma a 10.2 Jaguar

V září roku 2001 Apple na své konferenci oznámil, že vydá operační systém Mac OS X 10.1 s označením Puma. Tato aktualizace přinesla vylepšení výkonu napříč celým systémem, snazší vypalování CD a DVD přímo v prostředí nativního Finderu, podporu přehrávání DVD, rozšířenou podporu tiskáren a rychlejší chod OpenGL. Apple tuto verzi operačního systému aktualizoval ještě pětkrát, poslední verze s označením 10.1.5 vyšla v červnu roku 2002. Nástupcem Pumy se v srpnu roku 2002 stal operační systém Mac OS X 10.2 Jaguar. Nabídl například podporu MPEG-4 v přehrávači QuickTime, funkci Inkwell pro rozpoznání rukopisu nebo třeba funkci Rendezvous (později Bonjour), která umožňovala zařízením ve stejné síti sdílet soubory nebo třeba tiskárny. Mac OS X Jaguar byl sice pro běžné uživatele k dostání za 129 dolarů, v říjnu roku 2002 ale Apple začal učitelům ve Velké Británii nabízet možnost zažádat si o bezplatnou kopii. Po svém vydání se Jaguar dočkal celkem osmi verzí, poslední verze s označením 10.2.8 byla vydána v říjnu roku 2003.

Mac OS X 10.3 Panther a Mac OS X 10.4 Tiger

V říjnu roku 2003 spatřil světlo světa operační systém Mac OS X Panther. Uživatelé se spolu s jeho příchodem dočkali vylepšených funkcí Finderu, funkce rychlého přepínání mezi uživateli, funkce Exposé pro zobrazení náhledů otevřených oken a kompatibility TextEditu s MS Word. V rámci nativního Náhledu došlo ke zrychlení práce s PDF soubory, QuickTime nabídl podporu videokodeku Pixlet. Přibyly aplikace Font Book, FileVault nebo třeba iChat s podporou audio a videokonferenčních hovorů, a Internet Explorer byl nahrazen jablečným webovým prohlížečem Safari. Mac OS X Panther se dočkal celkem devíti aktualizací, poslední byla vydána v dubnu roku 2005 a nesla označení 10.3.9. Pokračovatelem Panthera se koncem dubna roku 2005 stal Mac OS X TIger. Tiger přinesl novinky v podobě funkce Spotlight, nové verze prohlížeče Safari, vylepšeného nativního Mailu nebo třeba funkce Dashboard. Přibyla také aplikace Automator, funkce VoiceOver a integrovaný slovník. Apple aktualizoval Max OS X Tiger celkem jedenáctkrát, poslední verze s označením 10.4.11 byla vydána v polovině listopadu roku 2007.

Mac OS X 10.5 Leopard a Mac OS X 10.6 Snow Leopard

V říjnu roku 2007 Apple vydal operační systém Mac OS X 10.5 Leopard. Vylepšil v něm například aplikaci Automator, zavedl funkci Back to My Mac pro vzdálený přístup k souborům, a zavedl také funkci Boot Camp, umožňující bootování z Windows. Integrovaný slovník získal podporu Wikipedie, přibyla aplikace iCal nebo třeba možnost automatického zálohování přes Time Machine. Apple svůj Mac OS X Leopard aktualizoval až do října roku 2009, kdy vydal poslední verzi s označením 10.5.8. Nástupcem “Leoparda” se v srpnu roku 2009 stal Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Spolu s jeho příchodem se uživatelé konečně dočkali Mac App Storu, kromě této novinky přinesl Snow Leopard vylepšení aplikací Finder, iChat a dalších, nabídl podporu MS Exchange v nativním Mailu, novou verzi přehrávač QuickTime a vylepšení řady dalších aplikací a funkcí. Apple také s příchodem Mac OS X Snow Leopard ukončil podporu Apple Talk. Poslední verze tohoto operačního systému nesla označení 10.6.8 a spatřila světlo světa v druhé polovině července roku 2011.

Mac OS X 10.7 Lion a Mac OS X 10.8 Mountain Lion

V červenci roku 2011 Apple vydal operační systém Mac OS X 10.7 Lion, který byl distribuován prostřednictvím Mac App Storu. Spolu s touto aktualizací došlo k dílčím změnám v uživatelském rozhraní, přibyla funkce AirDrop spolu s push notifikacemi, a Apple zavedl také funkci automatického průběžného ukládání dokumentů. Uživatelé se dále dočkali podpory Emoji, vylepšení Finderu, možnost spouštění aplikací včetně Terminálu ve full-screen zobrazení, a kromě jiného přibyla také čeština. Mac OS X 10.7 Lion se dočkal celkem pěti aktualizací, ta poslední s označením 10.7.5 byla vydána v říjnu roku 2012. V první polovině srpna roku 2015 Apple přišel s operačním systémem OS X 10.8 Mountain Lion. Uživatelé se v něm dočkali příchodu Oznamovacího centra, přibyla nová nativní aplikace Poznámky, známá z operačního systému iOS, spolu s nativními Zprávami, Kalendářem a Připomínkami. Mezi další novinky patřilo zrcadlení přes AirPlay, možnost automatických aktualizací nebo třeba vylepšení Docku. Platforma MobileMe byla nahrazena iCloudem. Mac OS X 10.8 Mountain Lion se dočkal celkem pěti aktualizací, poslední byla vydána v srpnu roku 2015 a nesla označení 10.8.5.

OS X 10.9 Mavericks a OS X 10.10 Yosemite

S příchodem operačního systému OS X 10.9 Mavericks dal Apple sbohem pojmenovávání po velkých kočkovitých šelmách, a začal se v názvech inspirovat Kalifornií. Mac OS X Mavericks byl vydán v říjnu roku 2013. Přibyla zde funkce App Nap, která umožňovala uspání všech aplikací, které nebyly v danou chvíli viditelné. Apple zde také odstranil některé skeumorfické prvky, jako třeba kožená textura v aplikaci Kalendář nebo vzhled zápisníku u nativních Kontaktů. Uživatelé získali také možnost odpovídat na zprávy přímo z prostředí Oznamovacího centra. Operační systém OS X Mavericks byl naposledy aktualizován v červenci roku 2016, kdy Apple vydal verzi s označením 10.9.5. Nástupcem Mac OS X Mavericks se v říjnu roku 2014 stal operační systém Mac OX S 10.10 Yosemite. Spolu s ním přišlo výrazné přepracování uživatelského rozhraní včetně ikonek fontů písma. S pomocí funkce Kontinuita došlo k vylepšení spolupráce mezi Apple zařízeními, Oznamovací centrum se dočkalo nové sekce s názvem “Dnes”, a aplikace iPhoto a Aperture byly nahrazeny nativními Fotkami. Poslední aktualizace tohoto operačního systému nesla označení 10.10.5 a vyšla v červenci roku 2017.

OS X 10.11 El Capitan a OS X 10.12 Sierra

V září roku 2015 spatřil světlo světa operační systém Mac OS X 10.11 El Capitan. Přinesl řadu vylepšení na poli zabezpečení i výkonu, novou funkci Split View pro lepší práci ve dvou oknech najednou, nebo třeba podporu multi-touch gest u aplikací jako Zprávy nebo Pošta. Apple Mapy získaly možnost sledování informací o veřejné dopravě, Poznámky se dočkaly zásadního přepracování ve stylu Poznámek v iOS 9 a prohlížeč Safari získal možnost připnutí karet. U nativních Fotek přibyla možnost přidání rozšíření pro úpravy. Poslední aktualizace operačního systému El Capitan nesla označení 10.11.6 a vyšla v červenci roku 2018. Nástupcem El Capitan se stal operační systém macOS Sierra. Jeho plná verze pro veřejnost byla vydána v září roku 2017, a přinesla novinky v podobě přítomnosti Siri, funkce optimalizovaného úložiště, odemykání za pomoci Apple Watch nebo třeba univerzální schránky pro vkládání obsahu z jiných Apple zařízení. Některé aplikace nabídly v macOS Sierra možnost otevření více karet v rámci jednoho okna, přibyla také funkce Obraz v obraze nebo režim Night Shift, prohližeč Safari zase získal podporu Apple Pay. Poslední verze macOS Sierra s označením 10.12.6 spatřila světlo světa v září roku 2019.

macOS 10.13 High Sierra a macOS 10.14 Mojave

V září roku 2017 Apple vydal operační systém macOS 10.13 High Sierra. V tomto operačním systému došlo k přepracování nativní aplikace Fotky, která získala postranní lištu. Vylepšení se dočkala také nativní Pošta spolu se Spotlightem, webový prohlížeč Safari získal funkci blokace sledovacích nástrojů třetích stran. Siri se dočkala přirozenějších hlasu a k jejímu lepšímu fungování nově napomáhala technologie strojového učení, v nativních Poznámkách přibyla možnost připnutí poznámky na první místo seznamu. Ve Zprávách přibyla podpora pro iCloud. Poslední verze operačního systému macOS High Sierra nesla označení 10.13.6 a byla vydána v listopadu roku 2020. Nástupcem macOS High Sierra se v září roku 2018 stal macOS 10.14 Mojave. Tato aktualizace přinesla dlouho očekávaný celosystémový tmavý režim a hrstku nových aplikací, známých z operačního systému iOS, jako například Diktafon, Domácnost, nebo (ve vybraných regionech) Apple News. S příchodem tohoto operačního systému také došlo k zintenzivnění přípravy Applu na ukončení podpory 32-bitových aplikací, k zavedení nových bezpečnostních opatření ohledně přístupu ke kameře a mikrofonu, nebo třeba k odstranění integerace služeb Facebook, Twitter, Vimeo a Flickr. FaceTime získal podporu skupinových hlasových a videohovorů, App Store se dočkal výrazného přepracování. Poslední verze macOS 10.14 Mojave nesla označení 10.14.6 a byla vydána v dubnu roku 2021.

macOS 10.15 Catalina a macOS 11 Big Sur

V říjnu roku 2017 vyšel operační systém macOS 10.15 Catalina. Vývojáři spolu s jeho vydání získali možnost tvorby aplikací, které poběží jak pod maOS, tak i pod iPadOS. Přibyla funkce Sidecar, která umožňovala použít iPad jako přídavný monitor k Macu, podpora bezdrátových herních ovladačů, a došlo také k nahrazení aplikace iTunes třemi samostatnými aplikacemi – Hudba, Podcasty, TV a Knihy. Aplikace Najít můj Mac a Najít přátele byly sloučeny do aplikace Najít, nativní Připomínky se dočkaly výrazného přepracování. macOS Catalina také nabídl pouze podporu 64-bitových aplikací a zmizela z něj funkce Dashboard. Poslední verze macOS Catalina nesla označení 10.15.7 a byla vydána v dubnu roku 2021. V listopadu roku 2020 byl vydán operační systém macOS Big Sur. Spolu s ním přišlo také výraznější přepracování uživatelského rozhraní včetně vzhledu Docku a ikonek, v Ovládacím centru mohli uživatelé spravovat Wi-Fi, Bluetooth, jas displeje, podsvícení kláves nebo třeba hlasitost. Přepracování se dočkalo také Oznamovací centrum, které získalo interaktivní notifikace. Vzhledem k příchodu Maců s čipy M1 přibyla podpora pro Apple Silicon, stejně jako pro iOS a iPadOS aplikace. Kompletního přepracování se dočkalo nativní Safari spolu se Zprávami.